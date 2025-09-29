VIOLÊNCIA

Ataque a tiros em igreja durante culto deixa um morto e nove feridos

Crime ocorreu no domingo (28), em Michigan (EUA)



Esther Morais

Estadão

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 06:32

Caso ainda envolveu incêndio Crédito: Reprodução / X

Um ataque a tiros na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias - conhecida como Igreja Mórmon - deixou um morto e nove feridos em Grand Blanc, no Michigan (EUA), no domingo (28).

Segundo noticiários locais, um homem dirigiu seu veículo contra as portas da frente do templo e saiu atirando com um fuzil. O local começou a pegar fogo devido à colisão do carro. Há possibilidade de encontrar mais vítimas nos escombros, segundo o chefe de polícia, William Renye.

Policiais trocaram tiros e atingiram o atirador, que morreu no local. Ele foi identificado como um homem que 40 anos, morador de Burton, também em Michigan; autoridades farão buscas na casa e no celular dele para entender a motivação do crime.

Segundo a polícia, centenas de pessoas estavam presentes quando o tiroteio começou. O New York Times informou que o culto começou às 10 horas e o tiroteio foi reportado às autoridades pouco antes das 11 horas.

O ataque ocorreu no dia seguinte à morte do presidente nacional da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Russell M Nelson. Segundo a CNN, ele morreu na noite do último domingo, 27, aos 101 anos.

O diretor do FBI, Kash Patel, disse, no X, que deslocou agentes federais para ajudar a polícia local. "A violência em um local de culto é um ato covarde e criminoso. Nossas orações estão com as vítimas e suas famílias durante esta terrível tragédia", escreveu Patel.

A governadora de Michigan, Gretchen Whitmer, também se manifestou, na mesma rede social: "Meu coração está partido. Violência em qualquer lugar, especialmente em um local de culto, é inaceitável. Sou grata aos socorristas que agiram rapidamente "

Ela disse, ainda, que continua monitorando a situação e que manterá a igreja fechada pelos próximos dias.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por sua vez, usou a rede social Truth para afirmar que autoridades federais prestarão todo o apoio às investigações.