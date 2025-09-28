COBRANÇAS INTIMIDATÓRIAS

Família de agiotas cobrava até R$ 3 milhões em juros para vítimas na Bahia

Pai e filhos foram presos na manhã de sexta-feira (26) por extorsão

Esther Morais

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 10:02

Bruno Rodrigues, Bruno Rodrigues Filho e Átila Rebouças Rodrigues Crédito: Reprodução

A família suspeita de agiotagem - presa na última sexta-feira (26) por extorsão, posse ilegal de arma de fogo, lavagem de dinheiro e delitos contra a ordem tributária e econômica - chegou a cobrar R$ 3 milhões em juros para uma das vítimas.

Segundo as investigações, um médico relatou ter contraído um empréstimo de R$ 500 mil e foi cobrado seis vezes a mais do que o valor original.

Para pagar a suposta dívida, imóveis e veículos foram entregues aos suspeitos, diante de ameaças. Três casas chegaram a entrar em processo de transferência, mas a Justiça suspendeu a operação.

Com a repercussão do caso, outras duas pessoas, de Vitória da Conquista, também procuraram a polícia. Elas relataram ter perdido bens e disseram que foram cobradas em mais R$ 500 mil apenas em juros.

Os suspeitos foram identificados como Bruno Rodrigues, de 55 anos, e os filhos Bruno Rodrigues Filho, de 33, e Átila Rebouças Rodrigues, de 27. Eles são apontados pela polícia como responsáveis por um esquema de agiotagem que teria movimentado cerca de R$ 90 milhões em apenas um ano.

No cumprimento das ordens judiciais, foram apreendidas sete armas de fogo, entre pistolas, revólveres e carabinas, assim como R$ 3 milhões em espécie, joias avaliadas em cerca de R$ 500 mil e 30 veículos.