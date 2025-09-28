Mulher é presa por suspeita de encomendar morte do irmão após briga na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 28 de setembro de 2025 às 08:31
Uma mulher de 35 anos foi presa na última sexta-feira (26) por suspeita de envolvimento no assassinato do próprio irmão, de 23 anos, em Itabela, no sul da Bahia.
O crime ocorreu na última terça-feira (23), na Rua Princesa Isabel, quando dois homens armados invadiram a residência da vítima e efetuaram diversos disparos de arma de fogo. Durante as investigações, foram identificados indícios da participação da suspeita, incluindo mensagens de áudio enviadas a terceiros, nas quais ela manifesta desejo de morte contra o irmão.
O conteúdo, que circulou em redes sociais, foi analisado junto a outros elementos, apontando ameaças explícitas e possível motivação relacionada a desavenças familiares.
Caso é investigado pela Polícia Civil
Policiais da Delegacia Territorial (DT) de Itabela cumpriram o mandado de prisão preventiva. A mulher foi encaminhada à unidade policial, passou pelos exames legais e segue custodiada à disposição da Justiça. As apurações continuam para identificar todos os envolvidos e esclarecer completamente as circunstâncias do crime.