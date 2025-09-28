FOI VOCÊ?

Quatro apostas baianas faturam até R$ 57 mil na Mega-Sena; confira resultado

Sorteio foi realizado na noite de sábado (27)

Esther Morais

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 07:51

Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Quatro apostas baianas acertaram a quina da Mega-Sena, sorteada na noite de sábado (27), e vão levar para casa até R$ 57 mil. Os ganhadores são de Salvador (2), Alcobaça e Vitória da Conquista.

Dentre os sortudos da capital baiana, um bolão com três apostadores faturou R$57.411,75 e um jogo individual, R$28.705,88. No interior, as duas apostas são simples e também ganharam R$ 28 mil.

Os números sorteados são: 08, 12, 16, 19, 31 e 58.

Uma aposta simples de Porto Alegre (RS) acertou todas as dezenas e faturou R$80.688.743,70. Ao todo, 117 apostas ganharam a quina e 6.677 apostas ganharam a quadra, cujo valor médio foi de R$ 829,13.