Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quatro apostas baianas faturam até R$ 57 mil na Mega-Sena; confira resultado

Sorteio foi realizado na noite de sábado (27)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 07:51

Mega-Sena
Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Quatro apostas baianas acertaram a quina da Mega-Sena, sorteada na noite de sábado (27), e vão levar para casa até R$ 57 mil. Os ganhadores são de Salvador (2), Alcobaça e Vitória da Conquista.

Dentre os sortudos da capital baiana, um bolão com três apostadores faturou R$57.411,75 e um jogo individual, R$28.705,88. No interior, as duas apostas são simples e também ganharam R$ 28 mil.

Os números sorteados são: 08, 12, 16, 19, 31 e 58.

Uma aposta simples de Porto Alegre (RS) acertou todas as dezenas e faturou R$80.688.743,70. Ao todo, 117 apostas ganharam a quina e 6.677 apostas ganharam a quadra, cujo valor médio foi de R$ 829,13.

O próximo sorteio será realizado na terça-feira (30), com prêmio estimado em R$ 3.500.000,00. 

Leia mais

Imagem - Bahiagás oferece bônus de R$ 2,5 mil para motoristas em 15 cidades; saiba como participar

Bahiagás oferece bônus de R$ 2,5 mil para motoristas em 15 cidades; saiba como participar

Imagem - Feirão da Casa Própria terá imóveis a partir de R$ 199 mil e descontos exclusivos em Salvador

Feirão da Casa Própria terá imóveis a partir de R$ 199 mil e descontos exclusivos em Salvador

Imagem - Família de agiotas é presa com mais de R$ 3 milhões e 30 carros na Bahia

Família de agiotas é presa com mais de R$ 3 milhões e 30 carros na Bahia

Mais recentes

Imagem - Suspeito é morto a tiros em confronto com a PM na Mata Escura

Suspeito é morto a tiros em confronto com a PM na Mata Escura
Imagem - Último dia: feirão de veículos novos oferece descontos de até R$ 50 mil em Salvador

Último dia: feirão de veículos novos oferece descontos de até R$ 50 mil em Salvador
Imagem - Mulher é presa por suspeita de encomendar morte do irmão após briga na Bahia

Mulher é presa por suspeita de encomendar morte do irmão após briga na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Grêmio x Vitória: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem
01

Grêmio x Vitória: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Imagem - Prefeitura abre concurso com mais de 1.200 vagas; salários chegam a R$ 5,5 mil
02

Prefeitura abre concurso com mais de 1.200 vagas; salários chegam a R$ 5,5 mil

Imagem - Esponja, pano de prato e rodo de pia acumulam mais sujeira que a lixeira; veja como evitar riscos à saúde
03

Esponja, pano de prato e rodo de pia acumulam mais sujeira que a lixeira; veja como evitar riscos à saúde

Imagem - 'Casamento às Cegas 50+': Lucielma Cardeal se pronuncia sobre acusações de perseguição a ex-noivo
04

'Casamento às Cegas 50+': Lucielma Cardeal se pronuncia sobre acusações de perseguição a ex-noivo