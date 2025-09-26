Família de agiotas é presa com mais de R$ 3 milhões e 30 carros na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 26 de setembro de 2025 às 10:11
Uma família suspeita de agiotagem foi presa na manhã desta sexta-feira (26) com mais de R$ 3 milhões em espécie, joias avaliadas em cerca de R$ 500 mil e 30 veículos durante a Operação Gypsy, em um sítio em Jequié, no centro-sul baiano. Os suspeitos são três homens, um pai e dois filhos, de 55, 36 e 27 anos.
Eles são investigados por extorsão, posse ilegal de arma de fogo, lavagem de dinheiro e delitos contra a ordem tributária e econômica. No cumprimento das ordens judiciais, ainda foram apreendidas sete armas de fogo, entre pistolas, revólveres e carabinas.
Segundo a Polícia Civil, os presos exigiam de um médico e sua esposa, moradores de Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, a entrega de veículos e imóveis avaliados em aproximadamente R$ 3 milhões, mediante ameaças.
Três imóveis em fase de transferência tiveram as matrículas bloqueadas pela Justiça, após requerimento da autoridade policial, diante da suspeita de falsificação documental para obtenção de empréstimos fraudulentos em instituições financeiras. Ainda conforme as apurações, em apenas cinco anos o grupo movimentou cerca de R$ 90 milhões em contas bancárias pessoais.
Bens apreendidos em sítio
A ação contou com a participação de 40 policiais e foi realizada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), por meio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Vitória da Conquista (DRFR), com apoio da DRFR de Jequié, da Diretoria Regional de Polícia do Interior (Dirpin/Sudoeste), da 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Jequié) e da 10ª Coorpin/Vitória da Conquista.