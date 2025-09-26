VIDA DE LUXO

Família de agiotas é presa com mais de R$ 3 milhões e 30 carros na Bahia

Investigações apontam que os presos exigiam de um médico e sua esposa a entrega de veículos e imóveis mediante ameaças

Esther Morais

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 10:11

Grupo de agiotas é desarticulado em Jequié; polícia apreende R$ 3 milhões em espécie e arsenal de armas Crédito: Divulgação Ascom PCBA

Uma família suspeita de agiotagem foi presa na manhã desta sexta-feira (26) com mais de R$ 3 milhões em espécie, joias avaliadas em cerca de R$ 500 mil e 30 veículos durante a Operação Gypsy, em um sítio em Jequié, no centro-sul baiano. Os suspeitos são três homens, um pai e dois filhos, de 55, 36 e 27 anos.

Eles são investigados por extorsão, posse ilegal de arma de fogo, lavagem de dinheiro e delitos contra a ordem tributária e econômica. No cumprimento das ordens judiciais, ainda foram apreendidas sete armas de fogo, entre pistolas, revólveres e carabinas.

Segundo a Polícia Civil, os presos exigiam de um médico e sua esposa, moradores de Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, a entrega de veículos e imóveis avaliados em aproximadamente R$ 3 milhões, mediante ameaças.

Três imóveis em fase de transferência tiveram as matrículas bloqueadas pela Justiça, após requerimento da autoridade policial, diante da suspeita de falsificação documental para obtenção de empréstimos fraudulentos em instituições financeiras. Ainda conforme as apurações, em apenas cinco anos o grupo movimentou cerca de R$ 90 milhões em contas bancárias pessoais.

Bens apreendidos em sítio 1 de 7