ECONOMIA

Bahiagás oferece bônus de R$ 2,5 mil para motoristas em 15 cidades; saiba como participar

Apoio financeiro é para quem passar a utilizar o gás natural veicular

Esther Morais

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 11:28

Crédito: Shutterstock

A partir da próxima quarta-feira (1º), motoristas de 15 cidades baianas poderão economizar mais na hora de abastecer. A Bahiagás vai lançar o Programa de Incentivo ao GNV, que concede um bônus de R$ 2.500 para os 120 primeiros condutores que instalarem o kit de gás natural veicular (GNV) em seus veículos.

O benefício é válido para motoristas de cidades como Ilhéus, Itabuna, Itacaré, Una, Uruçuca e Ibicaraí (confira lista completa abaixo). Para participar, é necessário se inscrever pelo site oficial da Bahiagás, realizar a instalação em uma oficina credenciada pelo Inmetro e encaminhar toda a documentação à companhia.

Além do bônus inicial, o uso do GNV traz vantagens como menor custo por quilômetro rodado em comparação à gasolina e ao etanol, maior durabilidade do motor e redução nas despesas de manutenção. O combustível também é considerado mais sustentável, emitindo menos poluentes e contribuindo para a preservação do meio ambiente.

Confira a relação dos municípios participantes:

· Aurelino Leal

· Itacaré

· Barro Preto

· Itajuípe

· Buerarema

· Itapé

· Coaraci

· Itapitanga

· Governador Lomanto Júnior

· Jussari

· Ibicaraí

· Una

· Ilhéus

· Uruçuca