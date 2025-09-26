Bahiagás oferece bônus de R$ 2,5 mil para motoristas em 15 cidades; saiba como participar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 26 de setembro de 2025 às 11:28
A partir da próxima quarta-feira (1º), motoristas de 15 cidades baianas poderão economizar mais na hora de abastecer. A Bahiagás vai lançar o Programa de Incentivo ao GNV, que concede um bônus de R$ 2.500 para os 120 primeiros condutores que instalarem o kit de gás natural veicular (GNV) em seus veículos.
O benefício é válido para motoristas de cidades como Ilhéus, Itabuna, Itacaré, Una, Uruçuca e Ibicaraí (confira lista completa abaixo). Para participar, é necessário se inscrever pelo site oficial da Bahiagás, realizar a instalação em uma oficina credenciada pelo Inmetro e encaminhar toda a documentação à companhia.
Além do bônus inicial, o uso do GNV traz vantagens como menor custo por quilômetro rodado em comparação à gasolina e ao etanol, maior durabilidade do motor e redução nas despesas de manutenção. O combustível também é considerado mais sustentável, emitindo menos poluentes e contribuindo para a preservação do meio ambiente.
· Aurelino Leal
· Itacaré
· Barro Preto
· Itajuípe
· Buerarema
· Itapé
· Coaraci
· Itapitanga
· Governador Lomanto Júnior
· Jussari
· Ibicaraí
· Una
· Ilhéus
· Uruçuca
· Itabuna