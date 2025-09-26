Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bahiagás oferece bônus de R$ 2,5 mil para motoristas em 15 cidades; saiba como participar

Apoio financeiro é para quem passar a utilizar o gás natural veicular

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 11:28

Bahiagás oferece bônus de R$ 2,5 mil para motoristas em 15 cidades; saiba como participar
Bahiagás oferece bônus de R$ 2,5 mil para motoristas em 15 cidades; saiba como participar Crédito: Shutterstock

A partir da próxima quarta-feira (1º), motoristas de 15 cidades baianas poderão economizar mais na hora de abastecer. A Bahiagás vai lançar o Programa de Incentivo ao GNV, que concede um bônus de R$ 2.500 para os 120 primeiros condutores que instalarem o kit de gás natural veicular (GNV) em seus veículos.

O benefício é válido para motoristas de cidades como Ilhéus, Itabuna, Itacaré, Una, Uruçuca e Ibicaraí (confira lista completa abaixo). Para participar, é necessário se inscrever pelo site oficial da Bahiagás, realizar a instalação em uma oficina credenciada pelo Inmetro e encaminhar toda a documentação à companhia.

Além do bônus inicial, o uso do GNV traz vantagens como menor custo por quilômetro rodado em comparação à gasolina e ao etanol, maior durabilidade do motor e redução nas despesas de manutenção. O combustível também é considerado mais sustentável, emitindo menos poluentes e contribuindo para a preservação do meio ambiente.

Confira a relação dos municípios participantes:

· Aurelino Leal

· Itacaré

· Barro Preto

· Itajuípe

· Buerarema

· Itapé

· Coaraci

· Itapitanga

· Governador Lomanto Júnior

· Jussari

· Ibicaraí

· Una

· Ilhéus

· Uruçuca

· Itabuna

Leia mais

Imagem - Feirão da Casa Própria terá imóveis a partir de R$ 199 mil e descontos exclusivos em Salvador

Feirão da Casa Própria terá imóveis a partir de R$ 199 mil e descontos exclusivos em Salvador

Imagem - Família de agiotas é presa com mais de R$ 3 milhões e 30 carros na Bahia

Família de agiotas é presa com mais de R$ 3 milhões e 30 carros na Bahia

Imagem - Dupla é presa por vender cerca de 60 mil munições para integrantes de facção em Salvador

Dupla é presa por vender cerca de 60 mil munições para integrantes de facção em Salvador

Mais recentes

Imagem - Feirão da Casa Própria terá imóveis a partir de R$ 199 mil e descontos exclusivos em Salvador

Feirão da Casa Própria terá imóveis a partir de R$ 199 mil e descontos exclusivos em Salvador
Imagem - Família de agiotas é presa com mais de R$ 3 milhões e 30 carros na Bahia

Família de agiotas é presa com mais de R$ 3 milhões e 30 carros na Bahia
Imagem - Projeto de lei determina que cinemas de Salvador iniciem filmes no horário exato; entenda

Projeto de lei determina que cinemas de Salvador iniciem filmes no horário exato; entenda

MAIS LIDAS

Imagem - Família de agiotas é presa com mais de R$ 3 milhões e 30 carros na Bahia
01

Família de agiotas é presa com mais de R$ 3 milhões e 30 carros na Bahia

Imagem - Shopee abre mais de 10 mil vagas de emprego para o final de ano; veja quantas são na Bahia
02

Shopee abre mais de 10 mil vagas de emprego para o final de ano; veja quantas são na Bahia

Imagem - Advogada que fraudou processos no INSS contava com ajuda de ‘gerente apaixonado’
03

Advogada que fraudou processos no INSS contava com ajuda de ‘gerente apaixonado’

Imagem - Ginasta Rebeca Andrade emociona técnico com presente de luxo de R$ 290 mil
04

Ginasta Rebeca Andrade emociona técnico com presente de luxo de R$ 290 mil