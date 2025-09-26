Dupla é presa por vender cerca de 60 mil munições para integrantes de facção em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 26 de setembro de 2025 às 09:23
Dois foragidos da Justiça, envolvidos com compra e repasse de munições, além de manutenção de armas de fogo para uma facção, foram presos nesta sexta-feira (26) durante a Operação Bomboniere, no bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador.
A dupla, que possuía mandados de prisão, é suspeita de comercializar ao longo de dois anos mais de 60 mil munições para integrantes de uma facção criminosa.
Os presos são um homem com Certificado de Caçador, Atirador e Colecionador e um serralheiro. Além da venda, a investigação aponta que eles faziam a manutenção e troca de peças, assim como fabricavam armas artesanais, peças e acessórios, como carregadores de munição.
Operação mira esquema de venda ilícita de armas
Os eletrônicos e ferramentas apreendidos passarão por perícia. “Vamos aprofundar para descobrirmos possíveis rotas de armas e munições, além de chegarmos aos receptores destes materiais ilícitos”, informou o titular da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) da Polícia Civil, delegado David Machado
Participaram da operação equipes Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia e das Polícias Civil (DESARME e CORE), Militar (COPPM, CPRs Atlântico e BTS, além do BPATAMO) e Federal (COT e GPI).