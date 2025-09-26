CRIME

Dupla é presa por vender cerca de 60 mil munições para integrantes de facção em Salvador

Venda ilegal ocorreu nos últimos dois anos

Esther Morais

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 09:23

Operação Bomboniere Crédito: SSP-BA

Dois foragidos da Justiça, envolvidos com compra e repasse de munições, além de manutenção de armas de fogo para uma facção, foram presos nesta sexta-feira (26) durante a Operação Bomboniere, no bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador.

A dupla, que possuía mandados de prisão, é suspeita de comercializar ao longo de dois anos mais de 60 mil munições para integrantes de uma facção criminosa.

Os presos são um homem com Certificado de Caçador, Atirador e Colecionador e um serralheiro. Além da venda, a investigação aponta que eles faziam a manutenção e troca de peças, assim como fabricavam armas artesanais, peças e acessórios, como carregadores de munição.

Operação mira esquema de venda ilícita de armas 1 de 5

Os eletrônicos e ferramentas apreendidos passarão por perícia. “Vamos aprofundar para descobrirmos possíveis rotas de armas e munições, além de chegarmos aos receptores destes materiais ilícitos”, informou o titular da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) da Polícia Civil, delegado David Machado