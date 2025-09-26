Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dupla é presa por vender cerca de 60 mil munições para integrantes de facção em Salvador

Venda ilegal ocorreu nos últimos dois anos

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 09:23

Operação Bomboniere
Operação Bomboniere Crédito: SSP-BA

Dois foragidos da Justiça, envolvidos com compra e repasse de munições, além de manutenção de armas de fogo para uma facção, foram presos nesta sexta-feira (26) durante a Operação Bomboniere, no bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador.

A dupla, que possuía mandados de prisão, é suspeita de comercializar ao longo de dois anos mais de 60 mil munições para integrantes de uma facção criminosa. 

Os presos são um homem com Certificado de Caçador, Atirador e Colecionador e um serralheiro. Além da venda, a investigação aponta que eles faziam a manutenção e troca de peças, assim como fabricavam armas artesanais, peças e acessórios, como carregadores de munição.

Operação mira esquema de venda ilícita de armas

Ficco também participa da ação por Reprodução
Forças policiais estaduais e federal participam por Alberto Maraux/SSP
Forças policiais estaduais e federal participam por Alberto Maraux/SSP
Forças policiais estaduais e federal participam por Alberto Maraux/SSP
Policiais realizam operação hoje por Alberto Maraux/SSP
1 de 5
Ficco também participa da ação por Reprodução

Os eletrônicos e ferramentas apreendidos passarão por perícia. “Vamos aprofundar para descobrirmos possíveis rotas de armas e munições, além de chegarmos aos receptores destes materiais ilícitos”, informou o titular da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) da Polícia Civil, delegado David Machado

Participaram da operação equipes Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia e das Polícias Civil (DESARME e CORE), Militar (COPPM, CPRs Atlântico e BTS, além do BPATAMO) e Federal (COT e GPI).

Leia mais

Imagem - 600 vagas e salários de até R$6,4 mil: edital de concurso da Polícia Penal é publicado

600 vagas e salários de até R$6,4 mil: edital de concurso da Polícia Penal é publicado

Imagem - Inmet emite alerta de perigo para 343 cidades baianas; confira lista

Inmet emite alerta de perigo para 343 cidades baianas; confira lista

Imagem - Salvador oferece 590 vagas de emprego nesta sexta-feira (26); confira

Salvador oferece 590 vagas de emprego nesta sexta-feira (26); confira

Mais recentes

Imagem - Homem investigado por chacinas contra famílias de ciganos na Bahia é preso

Homem investigado por chacinas contra famílias de ciganos na Bahia é preso
Imagem - Operação policial mira esquema de venda de armas para facções em Salvador

Operação policial mira esquema de venda de armas para facções em Salvador
Imagem - Casal é preso em operação contra tráfico de drogas na Grande Salvador

Casal é preso em operação contra tráfico de drogas na Grande Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Vicky, filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus, vende cookies para realizar sonho
01

Vicky, filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus, vende cookies para realizar sonho

Imagem - Se proteja! Anjo da Guarda guiará Áries, Câncer, Escorpião e Peixes neste 26 de setembro
02

Se proteja! Anjo da Guarda guiará Áries, Câncer, Escorpião e Peixes neste 26 de setembro

Imagem - Três mulheres são torturadas e mortas por traficantes durante live em rede social
03

Três mulheres são torturadas e mortas por traficantes durante live em rede social

Imagem - Governador anuncia mudança no pagamento do abono e precatórios; confira a nova data
04

Governador anuncia mudança no pagamento do abono e precatórios; confira a nova data