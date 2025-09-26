Acesse sua conta
Inmet emite alerta de perigo para 343 cidades baianas; confira lista

Aviso é de vendaval com ventos de até 60km/h

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 06:54

Chuva em Salvador
Chuva em Salvador Crédito: Marina Silva/ CORREIO

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo - significa perigo potencial - de vendaval para 343 cidades baianas, incluindo Feira de Santana, Ilhéus e Senhor do Bonfim. O aviso é válido para esta sexta-feira (26). 

A previsão é de vento variando entre 40 km/h e 60 km/h, mas há baixo risco de queda de galhos de árvores. A orientação é que, em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Confira cidades afetadas: 

Abaíra

Abaré

Adustina

Água Fria

Aiquara

Almadina

Amargosa

América Dourada

Anagé

Andaraí

Andorinha

Angical

Anguera

Antas

Antônio Cardoso

Antônio Gonçalves

Aporá

Apuarema

Aracatu

Araci

Arataca

Aurelino Leal

Baianópolis

Baixa Grande

Banzaê

Barra

Barra da Estiva

Barra do Choça

Barra do Mendes

Barra do Rocha

Barreiras

Barro Alto

Barrocas

Barro Preto

Belmonte

Belo Campo

Biritinga

Boa Nova

Boa Vista do Tupim

Bom Jesus da Lapa

Bom Jesus da Serra

Boninal

Bonito

Boquira

Botuporã

Brejões

Brejolândia

Brotas de Macaúbas

Brumado

Buritirama

Caatiba

Cabaceiras do Paraguaçu

Caculé

Caém

Caetanos

Caetité

Cafarnaum

Caldeirão Grande

Camacan

Campo Alegre de Lourdes

Campo Formoso

Canápolis

Canarana

Candeal

Candiba

Cândido Sales

Cansanção

Canudos

Capela do Alto Alegre

Capim Grosso

Caraíbas

Caravelas

Carinhanha

Casa Nova

Castro Alves

Catolândia

Caturama

Central

Chorrochó

Cícero Dantas

Cipó

Coaraci

Conceição do Almeida

Conceição do Coité

Condeúba

Contendas do Sincorá

Coração de Maria

Cordeiros

Coribe

Coronel João Sá

Correntina

Cotegipe

Cravolândia

Crisópolis

Cristópolis

Cruz das Almas

Curaçá

Dário Meira

Dom Basílio

Elísio Medrado

Encruzilhada

Érico Cardoso

Euclides da Cunha

Eunápolis

Fátima

Feira de Santana

Filadélfia

Firmino Alves

Floresta Azul

Formosa do Rio Preto

Gandu

Gavião

Gentio do Ouro

Glória

Gongogi

Governador Mangabeira

Guajeru

Guanambi

Guaratinga

Heliópolis

Iaçu

Ibiassucê

Ibicaraí

Ibicoara

Ibicuí

Ibipeba

Ibipitanga

Ibiquera

Ibirapitanga

Ibirapuã

Ibirataia

Ibitiara

Ibititá

Ibotirama

Ichu

Igaporã

Iguaí

Ilhéus

Inhambupe

Ipecaetá

Ipiaú

Ipirá

Ipupiara

Irajuba

Iramaia

Iraquara

Irará

Irecê

Itabela

Itaberaba

Itaeté

Itagi

Itagibá

Itagimirim

Itaguaçu da Bahia

Itaju do Colônia

Itajuípe

Itamaraju

Itamari

Itambé

Itanhém

Itapé

Itapebi

Itapetinga

Itapicuru

Itapitanga

Itaquara

Itarantim

Itatim

Itiruçu

Itiúba

Itororó

Ituaçu

Iuiu

Jaborandi

Jacaraci

Jacobina

Jaguaquara

Jaguarari

Jequié

Jeremoabo

Jiquiriçá

Jitaúna

João Dourado

Juazeiro

Jucuruçu

Jussara

Jussari

Jussiape

Lafaiete Coutinho

Lagoa Real

Laje

Lajedão

Lajedinho

Lajedo do Tabocal

Lamarão

Lapão

Lençóis

Licínio de Almeida

Livramento de Nossa Senhora

Macajuba

Macarani

Macaúbas

Macururé

Maetinga

Maiquinique

Mairi

Malhada

Malhada de Pedras

Manoel Vitorino

Mansidão

Maracás

Marcionílio Souza

Mascote

Matina

Medeiros Neto

Miguel Calmon

Milagres

Mirangaba

Mirante

Monte Santo

Morpará

Morro do Chapéu

Mortugaba

Mucugê

Mucuri

Mulungu do Morro

Mundo Novo

Muquém do São Francisco

Muritiba

Mutuípe

Nordestina

Nova Canaã

Nova Fátima

Nova Ibiá

Nova Itarana

Nova Redenção

Nova Soure

Nova Viçosa

Novo Horizonte

Novo Triunfo

Olindina

Oliveira dos Brejinhos

Ouriçangas

Ourolândia

Palmas de Monte Alto

Palmeiras

Paramirim

Paratinga

Paripiranga

Pau Brasil

Paulo Afonso

Pé de Serra

Pedro Alexandre

Piatã

Pilão Arcado

Pindaí

Pindobaçu

Pintadas

Piripá

Piritiba

Planaltino

Planalto

Poções

Ponto Novo

Potiraguá

Presidente Dutra

Presidente Jânio Quadros

Presidente Tancredo Neves

Queimadas

Quijingue

Quixabeira

Rafael Jambeiro

Remanso

Retirolândia

Riachão das Neves

Riachão do Jacuípe

Riacho de Santana

Ribeira do Amparo

Ribeira do Pombal

Ribeirão do Largo

Rio de Contas

Rio do Antônio

Rio do Pires

Rio Real

Rodelas

Ruy Barbosa

Santa Bárbara

Santa Brígida

Santa Cruz da Vitória

Santa Inês

Santaluz

Santa Maria da Vitória

Santana

Santanópolis

Santa Rita de Cássia

Santa Terezinha

Santo Estêvão

São Desidério

São Domingos

São Félix do Coribe

São Gabriel

São Gonçalo dos Campos

São José do Jacuípe

São Miguel das Matas

Sapeaçu

Sátiro Dias

Saúde

Seabra

Sebastião Laranjeiras

Senhor do Bonfim

Sento Sé

Serra do Ramalho

Serra Dourada

Serra Preta

Serrinha

Serrolândia

Sítio do Mato

Sítio do Quinto

Sobradinho

Souto Soares

Tabocas do Brejo Velho

Tanhaçu

Tanque Novo

Tanquinho

Tapiramutá

Teixeira de Freitas

Teofilândia

Teolândia

Tremedal

Tucano

Uauá

Ubaíra

Ubaitaba

Ubatã

Uibaí

Umburanas

Urandi

Utinga

Valente

Várzea da Roça

Várzea do Poço

Várzea Nova

Varzedo

Vereda

Vitória da Conquista

Wagner

Wanderley

Wenceslau Guimarães

Xique-Xique

