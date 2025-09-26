RISCO

Inmet emite alerta de perigo para 343 cidades baianas; confira lista

Aviso é de vendaval com ventos de até 60km/h

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo - significa perigo potencial - de vendaval para 343 cidades baianas, incluindo Feira de Santana, Ilhéus e Senhor do Bonfim. O aviso é válido para esta sexta-feira (26).

A previsão é de vento variando entre 40 km/h e 60 km/h, mas há baixo risco de queda de galhos de árvores. A orientação é que, em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.