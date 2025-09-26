Inmet emite alerta de perigo para 343 cidades baianas; confira lista

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 26 de setembro de 2025 às 06:54
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo - significa perigo potencial - de vendaval para 343 cidades baianas, incluindo Feira de Santana, Ilhéus e Senhor do Bonfim. O aviso é válido para esta sexta-feira (26).
A previsão é de vento variando entre 40 km/h e 60 km/h, mas há baixo risco de queda de galhos de árvores. A orientação é que, em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Abaíra
Abaré
Adustina
Água Fria
Aiquara
Almadina
Amargosa
América Dourada
Anagé
Andaraí
Andorinha
Angical
Anguera
Antas
Antônio Cardoso
Antônio Gonçalves
Aporá
Apuarema
Aracatu
Araci
Arataca
Aurelino Leal
Baianópolis
Baixa Grande
Banzaê
Barra
Barra da Estiva
Barra do Choça
Barra do Mendes
Barra do Rocha
Barreiras
Barro Alto
Barrocas
Barro Preto
Belmonte
Belo Campo
Biritinga
Boa Nova
Boa Vista do Tupim
Bom Jesus da Lapa
Bom Jesus da Serra
Boninal
Bonito
Boquira
Botuporã
Brejões
Brejolândia
Brotas de Macaúbas
Brumado
Buritirama
Caatiba
Cabaceiras do Paraguaçu
Caculé
Caém
Caetanos
Caetité
Cafarnaum
Caldeirão Grande
Camacan
Campo Alegre de Lourdes
Campo Formoso
Canápolis
Canarana
Candeal
Candiba
Cândido Sales
Cansanção
Canudos
Capela do Alto Alegre
Capim Grosso
Caraíbas
Caravelas
Carinhanha
Casa Nova
Castro Alves
Catolândia
Caturama
Central
Chorrochó
Cícero Dantas
Cipó
Coaraci
Conceição do Almeida
Conceição do Coité
Condeúba
Contendas do Sincorá
Coração de Maria
Cordeiros
Coribe
Coronel João Sá
Correntina
Cotegipe
Cravolândia
Crisópolis
Cristópolis
Cruz das Almas
Curaçá
Dário Meira
Dom Basílio
Elísio Medrado
Encruzilhada
Érico Cardoso
Euclides da Cunha
Eunápolis
Fátima
Feira de Santana
Filadélfia
Firmino Alves
Floresta Azul
Formosa do Rio Preto
Gandu
Gavião
Gentio do Ouro
Glória
Gongogi
Governador Mangabeira
Guajeru
Guanambi
Guaratinga
Heliópolis
Iaçu
Ibiassucê
Ibicaraí
Ibicoara
Ibicuí
Ibipeba
Ibipitanga
Ibiquera
Ibirapitanga
Ibirapuã
Ibirataia
Ibitiara
Ibititá
Ibotirama
Ichu
Igaporã
Iguaí
Ilhéus
Inhambupe
Ipecaetá
Ipiaú
Ipirá
Ipupiara
Irajuba
Iramaia
Iraquara
Irará
Irecê
Itabela
Itaberaba
Itaeté
Itagi
Itagibá
Itagimirim
Itaguaçu da Bahia
Itaju do Colônia
Itajuípe
Itamaraju
Itamari
Itambé
Itanhém
Itapé
Itapebi
Itapetinga
Itapicuru
Itapitanga
Itaquara
Itarantim
Itatim
Itiruçu
Itiúba
Itororó
Ituaçu
Iuiu
Jaborandi
Jacaraci
Jacobina
Jaguaquara
Jaguarari
Jequié
Jeremoabo
Jiquiriçá
Jitaúna
João Dourado
Juazeiro
Jucuruçu
Jussara
Jussari
Jussiape
Lafaiete Coutinho
Lagoa Real
Laje
Lajedão
Lajedinho
Lajedo do Tabocal
Lamarão
Lapão
Lençóis
Licínio de Almeida
Livramento de Nossa Senhora
Macajuba
Macarani
Macaúbas
Macururé
Maetinga
Maiquinique
Mairi
Malhada
Malhada de Pedras
Manoel Vitorino
Mansidão
Maracás
Marcionílio Souza
Mascote
Matina
Medeiros Neto
Miguel Calmon
Milagres
Mirangaba
Mirante
Monte Santo
Morpará
Morro do Chapéu
Mortugaba
Mucugê
Mucuri
Mulungu do Morro
Mundo Novo
Muquém do São Francisco
Muritiba
Mutuípe
Nordestina
Nova Canaã
Nova Fátima
Nova Ibiá
Nova Itarana
Nova Redenção
Nova Soure
Nova Viçosa
Novo Horizonte
Novo Triunfo
Olindina
Oliveira dos Brejinhos
Ouriçangas
Ourolândia
Palmas de Monte Alto
Palmeiras
Paramirim
Paratinga
Paripiranga
Pau Brasil
Paulo Afonso
Pé de Serra
Pedro Alexandre
Piatã
Pilão Arcado
Pindaí
Pindobaçu
Pintadas
Piripá
Piritiba
Planaltino
Planalto
Poções
Ponto Novo
Potiraguá
Presidente Dutra
Presidente Jânio Quadros
Presidente Tancredo Neves
Queimadas
Quijingue
Quixabeira
Rafael Jambeiro
Remanso
Retirolândia
Riachão das Neves
Riachão do Jacuípe
Riacho de Santana
Ribeira do Amparo
Ribeira do Pombal
Ribeirão do Largo
Rio de Contas
Rio do Antônio
Rio do Pires
Rio Real
Rodelas
Ruy Barbosa
Santa Bárbara
Santa Brígida
Santa Cruz da Vitória
Santa Inês
Santaluz
Santa Maria da Vitória
Santana
Santanópolis
Santa Rita de Cássia
Santa Terezinha
Santo Estêvão
São Desidério
São Domingos
São Félix do Coribe
São Gabriel
São Gonçalo dos Campos
São José do Jacuípe
São Miguel das Matas
Sapeaçu
Sátiro Dias
Saúde
Seabra
Sebastião Laranjeiras
Senhor do Bonfim
Sento Sé
Serra do Ramalho
Serra Dourada
Serra Preta
Serrinha
Serrolândia
Sítio do Mato
Sítio do Quinto
Sobradinho
Souto Soares
Tabocas do Brejo Velho
Tanhaçu
Tanque Novo
Tanquinho
Tapiramutá
Teixeira de Freitas
Teofilândia
Teolândia
Tremedal
Tucano
Uauá
Ubaíra
Ubaitaba
Ubatã
Uibaí
Umburanas
Urandi
Utinga
Valente
Várzea da Roça
Várzea do Poço
Várzea Nova
Varzedo
Vereda
Vitória da Conquista
Wagner
Wanderley
Wenceslau Guimarães
Xique-Xique