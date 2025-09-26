Acesse sua conta
Operação policial mira esquema de venda de armas para facções em Salvador

Ação se concentra no Engenho Velho da Federação, de onde esquema seria organizado

  Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 08:06

Policiais realizam operação hoje
Policiais realizam operação hoje Crédito: Alberto Maraux/SSP

Uma operação policial reunindo forças federais e estaduais de segurança acontece na manhã desta sexta-feira (26), no Engenho Velho da Federação, em Salvador. A polícia busca desarticular um esquema de repasse de armas e munições para uma facção.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), as investigações do caso começaram há cerca de seis meses e mostram que os suspeitos compravam quantidades altas de munições e também vendiam armas de fogo, como fuzis e pistolas, para bandidos de facção.

Operação mira esquema de venda ilícita de armas

Ficco também participa da ação por Reprodução
Forças policiais estaduais e federal participam por Alberto Maraux/SSP
Forças policiais estaduais e federal participam por Alberto Maraux/SSP
Forças policiais estaduais e federal participam por Alberto Maraux/SSP
Policiais realizam operação hoje por Alberto Maraux/SSP
1 de 5
Ficco também participa da ação por Reprodução

A região do Engenho Velho da Federação seria o ponto de distribuição desses armamentos e munições, mas o fornecimento era para vários pontos da cidade. A operação busca cumprir dois mandados de prisão de suspeitos de envolvimento no esquema e sete de busca e apreensão.

Por conta da operação, a entrada de ônibus no final de linha do bairro chegou a ser interrompida no início da manhã.

Participam da operação equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia e das Polícias Civil (DESARME e CORE), Militar (COPPM, CPRs Atlântico e BTS, além do BPATAMO) e Federal (COT e GPI).

