PF, PM E CIVIL

Operação policial mira esquema de venda de armas para facções em Salvador

Ação se concentra no Engenho Velho da Federação, de onde esquema seria organizado

Carol Neves

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 08:06

Policiais realizam operação hoje Crédito: Alberto Maraux/SSP

Uma operação policial reunindo forças federais e estaduais de segurança acontece na manhã desta sexta-feira (26), no Engenho Velho da Federação, em Salvador. A polícia busca desarticular um esquema de repasse de armas e munições para uma facção.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), as investigações do caso começaram há cerca de seis meses e mostram que os suspeitos compravam quantidades altas de munições e também vendiam armas de fogo, como fuzis e pistolas, para bandidos de facção.

A região do Engenho Velho da Federação seria o ponto de distribuição desses armamentos e munições, mas o fornecimento era para vários pontos da cidade. A operação busca cumprir dois mandados de prisão de suspeitos de envolvimento no esquema e sete de busca e apreensão.

Por conta da operação, a entrada de ônibus no final de linha do bairro chegou a ser interrompida no início da manhã.