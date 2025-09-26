OPORTUNIDADE

600 vagas e salários de até R$6,4 mil: edital de concurso da Polícia Penal é publicado

Inscrições serão abertas em outubro

Esther Morais

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 07:16

Concurso da Polícia Penal é anunciado Crédito: Divulgação

O Governo do Espírito Santo publicou nesta sexta-feira (26) o edital do concurso público da Polícia Penal, com 600 vagas e salários de até R$6.431,16. A seleção será organizada pelo Instituto IDCAP.

Para participar, é necessário possuir ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “B” ou superior. As oportunidades são para ingresso na Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo (Sejus-ES).

As inscrições ficarão abertas entre os dias 7 e 27 de outubro, no site da banca organizadora do certame. A taxa de participação é de R$87.

A primeira etapa será a prova objetiva, marcada para 30 de novembro. Outras fases, como avaliação de aptidão física, exames médicos, investigação social e curso de formação, também estão previstas no edital (acesse no link ao final da matéria).

Edital da Polícia Penal no ES 1 de 4