600 vagas e salários de até R$6,4 mil: edital de concurso da Polícia Penal é publicado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 26 de setembro de 2025 às 07:16
O Governo do Espírito Santo publicou nesta sexta-feira (26) o edital do concurso público da Polícia Penal, com 600 vagas e salários de até R$6.431,16. A seleção será organizada pelo Instituto IDCAP.
Para participar, é necessário possuir ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “B” ou superior. As oportunidades são para ingresso na Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo (Sejus-ES).
As inscrições ficarão abertas entre os dias 7 e 27 de outubro, no site da banca organizadora do certame. A taxa de participação é de R$87.
A primeira etapa será a prova objetiva, marcada para 30 de novembro. Outras fases, como avaliação de aptidão física, exames médicos, investigação social e curso de formação, também estão previstas no edital (acesse no link ao final da matéria).
Edital da Polícia Penal no ES
Os aprovados terão remuneração inicial de R$6.431,16, sendo R$5.631,16 de subsídio e R$800 de auxílio-alimentação.