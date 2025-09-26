Acesse sua conta
600 vagas e salários de até R$6,4 mil: edital de concurso da Polícia Penal é publicado

Inscrições serão abertas em outubro

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 07:16

Concurso da Polícia Penal é anunciado  Crédito: Divulgação 

O Governo do Espírito Santo publicou nesta sexta-feira (26) o edital do concurso público da Polícia Penal, com 600 vagas e salários de até R$6.431,16. A seleção será organizada pelo Instituto IDCAP.

Para participar, é necessário possuir ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “B” ou superior. As oportunidades são para ingresso na Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo (Sejus-ES).

As inscrições ficarão abertas entre os dias 7 e 27 de outubro, no site da banca organizadora do certame. A taxa de participação é de R$87.

A primeira etapa será a prova objetiva, marcada para 30 de novembro. Outras fases, como avaliação de aptidão física, exames médicos, investigação social e curso de formação, também estão previstas no edital (acesse no link ao final da matéria).

Edital da Polícia Penal no ES

Detalhes do edital de concurso da Polícia Penal no ES por Captura de tela
Detalhes do edital de concurso da Polícia Penal no ES por Captura de tela
Detalhes do edital de concurso da Polícia Penal no ES por Captura de tela
Detalhes do edital de concurso da Polícia Penal no ES por Captura de tela
1 de 4
Detalhes do edital de concurso da Polícia Penal no ES por Captura de tela

Os aprovados terão remuneração inicial de R$6.431,16, sendo R$5.631,16 de subsídio e R$800 de auxílio-alimentação.

Clique aqui para acessar edital completo. 

