Concursos públicos oferecem milhares de vagas e salários de até R$ 32 mil em todo o Brasil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 07:00
Concursos públicos com milhares de vagas abertas e salários que chegam a até R$ 32 mil estão espalhados pelo país neste início de 2026. As oportunidades contemplam cargos de nível médio, técnico e superior, em áreas como policial e segurança, fiscal, saúde, legislativa, controle e gestão, tribunais, conselhos profissionais e administração pública.
Conforme levantamento mais recente, há seleções em andamento em praticamente todas as regiões do Brasil, com editais já publicados e provas previstas para os próximos meses. Os concursos abertos abrangem, principalmente, as seguintes áreas:
Área policial e segurança pública
Área fiscal
Saúde
Área legislativa
Tribunais, defensorias e ministérios públicos
Conselhos profissionais
Administração e gestão pública
O concurso da Sefaz Mato Grosso (MT) aparece como o destaque em remuneração. O edital oferece salário inicial de R$ 32.971,87, além de verba indenizatória. São 30 vagas para o cargo de Fiscal de Tributos, com provas previstas para março de 2026.
Outro concurso que também chama atenção é o da Sefaz Goiás (GO), com salário inicial de R$ 32.163,30, além do concurso da Câmara dos Deputados, que paga até R$ 30.853,99, dependendo do cargo.
Na lista de editais abertos, o concurso com maior número de vagas é o da Fundação Municipal de Saúde de Catalão (GO), que soma 592 vagas imediatas, além de 2.829 para cadastro de reserva, com salários que podem chegar a R$ 22.147,42.
PM de Santa Catarina (PSS): 1.465 vagas
SESA Paraná (PR): 641 vagas
SESAPI (PI): 500 vagas imediatas + 500 CR
PSS do Tribunal de Justiça do RS: 554 vagas
Sefaz MT – até R$ 32.971,87
Sefaz GO – até R$ 32.163,30
Câmara dos Deputados – até R$ 30.853,99
Polícia Científica de SC – R$ 27.737,24
EBSERH (área da saúde) – até R$ 19.107,31
PMDF (2º Tenente) – R$ 18.014,79
Sefaz PA – até R$ 16.659,63
TCE do RN – até R$ 15.553,30
Sefaz RN – salário + gratificações que podem ultrapassar R$ 30 mil
ISS de Florianópolis (SC) – até R$ 21.131,64
Salário de R$ 32,9 mil: inscrições para concurso da Sefaz terminam em breve
Detalhes das vagas do concurso da Ufba
Vagas para concurso da Ebserh
Concurso de Cumaru do Norte
Vagas do Concurso Alcântara