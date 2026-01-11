CARREIRA

Concursos públicos oferecem milhares de vagas e salários de até R$ 32 mil em todo o Brasil

Há cargos nas áreas legislativa, fiscal e policial

Esther Morais

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 07:00

Prova de concurso público Crédito: Freepik

Concursos públicos com milhares de vagas abertas e salários que chegam a até R$ 32 mil estão espalhados pelo país neste início de 2026. As oportunidades contemplam cargos de nível médio, técnico e superior, em áreas como policial e segurança, fiscal, saúde, legislativa, controle e gestão, tribunais, conselhos profissionais e administração pública.

Conforme levantamento mais recente, há seleções em andamento em praticamente todas as regiões do Brasil, com editais já publicados e provas previstas para os próximos meses. Os concursos abertos abrangem, principalmente, as seguintes áreas:

Área policial e segurança pública

Área fiscal

Saúde

Área legislativa

Tribunais, defensorias e ministérios públicos

Conselhos profissionais

Administração e gestão pública

Concurso com o maior salário

O concurso da Sefaz Mato Grosso (MT) aparece como o destaque em remuneração. O edital oferece salário inicial de R$ 32.971,87, além de verba indenizatória. São 30 vagas para o cargo de Fiscal de Tributos, com provas previstas para março de 2026.

Outro concurso que também chama atenção é o da Sefaz Goiás (GO), com salário inicial de R$ 32.163,30, além do concurso da Câmara dos Deputados, que paga até R$ 30.853,99, dependendo do cargo.

Concurso com maior número de vagas

Na lista de editais abertos, o concurso com maior número de vagas é o da Fundação Municipal de Saúde de Catalão (GO), que soma 592 vagas imediatas, além de 2.829 para cadastro de reserva, com salários que podem chegar a R$ 22.147,42.

PM de Santa Catarina (PSS): 1.465 vagas

SESA Paraná (PR): 641 vagas

SESAPI (PI): 500 vagas imediatas + 500 CR

PSS do Tribunal de Justiça do RS: 554 vagas

Top 10 concursos com os maiores salários do Brasil

Sefaz MT – até R$ 32.971,87

Sefaz GO – até R$ 32.163,30

Câmara dos Deputados – até R$ 30.853,99

Polícia Científica de SC – R$ 27.737,24

EBSERH (área da saúde) – até R$ 19.107,31

PMDF (2º Tenente) – R$ 18.014,79

Sefaz PA – até R$ 16.659,63

TCE do RN – até R$ 15.553,30

Sefaz RN – salário + gratificações que podem ultrapassar R$ 30 mil

ISS de Florianópolis (SC) – até R$ 21.131,64

Confira alguns editais

