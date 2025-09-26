OPORTUNIDADE

Salvador oferece 590 vagas de emprego nesta sexta-feira (26); confira

Há vagas para nível médio e superior

Esther Morais

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 06:31

Simm oferece vagas em Salvador Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 590 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta sexta-feira (26). Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

Confira as vagas:

Ajudante de depósito

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, ter reservista, disponibilidade de horário e para carregar peso, imprescindível residir nos bairros de Plataforma, Fazenda Coutos ou Paripe.

Salário: A combinar + benefícios

48 vagas

Promotor de vendas (cartão)

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Copeiro

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter curso na área.

Salário: R$1.821,00 + benefícios

3 vagas

Ajudante de cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter curso na área.

Salário: R$1.821,00 + benefícios

3 vagas

Motorista entregador

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter CNH D.

Salário: R$2.325,42 + benefícios

10 vagas

Auxiliar de limpeza pesada (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.625,00 + benefícios

1 vaga

Representante comercial

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência com vendas, imprescindível ter CNH B e possuir carro.

Salário: R$2.500,00 + benefícios

2 vagas

Auxiliar de produção

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, ter disponibilidade de horário e para carregar peso, vaga zoneada para moradores de Sete de Abril e adjacências.

Salário: A combinar + benefícios

10 vagas

Ajudante de pedreiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

10 vagas

Camareira

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Saladeira (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter conhecimento no preparo de saladas.

Salário: R$1.543,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para carregar peso.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Operador de monitoramento (CFTV)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência recentes (2023 a 2025), imprescindível ter curso na área e disponibilidade para fechamento de loja.

Salário: A combinar + benefícios

3 vagas

Auxiliar de depósito

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para carregar peso.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Professor de séries iniciais

Requisitos: Ensino superior completo em Pedagogia, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

6 vagas

Auxiliar de limpeza

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.533,18 + benefícios

1 vaga

Assistente de almoxarifado

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Gesseiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: R$2.455,70 + benefícios

8 vagas

Supervisor de serviços de limpeza

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade para viajar, conhecimento em Excel e CNH B.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Almoxarife em metalurgia

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter vivência na área de metalurgia.

Salário: R$2.000,00 + benefícios

1 vaga

Cozinheiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Auxiliar de refrigeração de ar-condicionado

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.685,96 + benefícios

1 vaga

Carregador de mercadoria (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade para carga e descarga e de horário, fácil acesso a Fazenda Coutos.

Salário: A combinar + benefícios

6 vagas

Manicure

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência, imprescindível ter MEI ativo.

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Cabeleireiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível ter MEI ativo.

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Ajudante de cabeleireiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível ter MEI ativo.

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Operador de telemarketing ativo e receptivo (SAC com vendas e atendimento)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter boa dicção, poder de persuasão, habilidade com vendas e atendimento, conhecimento em informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao bairro do Cabula.

Salário: A combinar + benefícios

80 vagas

Operador de telemarketing ativo (SAC com vendas)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter boa dicção, poder de persuasão, habilidade com vendas, conhecimento em informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao bairro do Cabula.

Salário: A combinar + benefícios

95 vagas

Operador de telemarketing receptivo (SAC receptivo)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter boa dicção, habilidade com vendas, conhecimento em informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao bairro do Cabula.

Salário: A combinar + benefícios

90 vagas

Assistente de licitação

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Sondador de solo (Geotecnia – Terra)

Requisitos: Ensino fundamental incompleto, seis meses de experiência, ter disponibilidade para viagens longas e mudança de cidade.

Salário: R$2.380,50 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de compras

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter CNH B, experiência com planilhas em Excel e pacote Office, vaga zoneada para Lauro de Freitas e bairros próximos.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Assistente administrativo (vaga externa)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter CNH D, disponibilidade para viagens ou mudança de cidade, conhecimento em Google Maps e aplicativos de localização, vaga zoneada para Lauro de Freitas e bairros próximos.

Salário: R$2.018,00 + benefícios

1 vaga

Analista contábil

Requisitos: Ensino superior completo em Ciências Contábeis, seis meses de experiência.

Salário: R$3.000,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de lavanderia industrial

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

10 vagas

Lavador de roupa (escala industrial)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

10 vagas

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção e informática intermediária.

Salário: A combinar + benefícios

120 vagas

Atendente de telemarketing (vaga exclusiva para o Programa Jovem Aprendiz)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa digitação, conhecimento intermediário em informática, residir em Salvador ou Lauro de Freitas, faixa etária conforme a Lei do Aprendizado (18 a 21 anos).

Salário: Bolsa R$784,44 + transporte

20 vagas

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência do Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de operação (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência.

Salário: R$1.700,00 + benefícios

13 vagas

Operador de telemarketing (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, conhecimento em informática.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, conhecimento em informática.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Operador de telemarketing ativo e receptivo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter disponibilidade de horário.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

2 vagas

Recepcionista de hospital (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter disponibilidade de horário.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

3 vagas

Assistente administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.600,00 + benefícios

1 vaga

Copeiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência do Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.

Salário: R$1.602,00 + benefícios

2 vagas

Auxiliar de limpeza pesada (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.

Salário: R$1.602,00 + benefícios

2 vagas

Auxiliar de cozinha (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.

Salário: R$1.602,00 + benefícios

2 vagas

Auxiliar de cozinha (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.

Salário: R$1.602,00 + benefícios