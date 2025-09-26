Salvador oferece 590 vagas de emprego nesta sexta-feira (26); confira

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 26 de setembro de 2025 às 06:31
O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 590 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta sexta-feira (26). Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.
O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.
Ajudante de depósito
Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, ter reservista, disponibilidade de horário e para carregar peso, imprescindível residir nos bairros de Plataforma, Fazenda Coutos ou Paripe.
Salário: A combinar + benefícios
48 vagas
Promotor de vendas (cartão)
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Copeiro
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter curso na área.
Salário: R$1.821,00 + benefícios
3 vagas
Ajudante de cozinha
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter curso na área.
Salário: R$1.821,00 + benefícios
3 vagas
Motorista entregador
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter CNH D.
Salário: R$2.325,42 + benefícios
10 vagas
Auxiliar de limpeza pesada (vaga temporária de 90 dias)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.625,00 + benefícios
1 vaga
Representante comercial
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência com vendas, imprescindível ter CNH B e possuir carro.
Salário: R$2.500,00 + benefícios
2 vagas
Auxiliar de produção
Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, ter disponibilidade de horário e para carregar peso, vaga zoneada para moradores de Sete de Abril e adjacências.
Salário: A combinar + benefícios
10 vagas
Ajudante de pedreiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
10 vagas
Camareira
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Saladeira (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter conhecimento no preparo de saladas.
Salário: R$1.543,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de cozinha
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para carregar peso.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Operador de monitoramento (CFTV)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência recentes (2023 a 2025), imprescindível ter curso na área e disponibilidade para fechamento de loja.
Salário: A combinar + benefícios
3 vagas
Auxiliar de depósito
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para carregar peso.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Professor de séries iniciais
Requisitos: Ensino superior completo em Pedagogia, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
6 vagas
Auxiliar de limpeza
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.533,18 + benefícios
1 vaga
Assistente de almoxarifado
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Gesseiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: R$2.455,70 + benefícios
8 vagas
Supervisor de serviços de limpeza
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade para viajar, conhecimento em Excel e CNH B.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Almoxarife em metalurgia
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter vivência na área de metalurgia.
Salário: R$2.000,00 + benefícios
1 vaga
Cozinheiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Auxiliar de refrigeração de ar-condicionado
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.685,96 + benefícios
1 vaga
Carregador de mercadoria (vaga temporária de 90 dias)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade para carga e descarga e de horário, fácil acesso a Fazenda Coutos.
Salário: A combinar + benefícios
6 vagas
Manicure
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência, imprescindível ter MEI ativo.
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Cabeleireiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível ter MEI ativo.
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Ajudante de cabeleireiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível ter MEI ativo.
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Operador de telemarketing ativo e receptivo (SAC com vendas e atendimento)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter boa dicção, poder de persuasão, habilidade com vendas e atendimento, conhecimento em informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao bairro do Cabula.
Salário: A combinar + benefícios
80 vagas
Operador de telemarketing ativo (SAC com vendas)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter boa dicção, poder de persuasão, habilidade com vendas, conhecimento em informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao bairro do Cabula.
Salário: A combinar + benefícios
95 vagas
Operador de telemarketing receptivo (SAC receptivo)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter boa dicção, habilidade com vendas, conhecimento em informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao bairro do Cabula.
Salário: A combinar + benefícios
90 vagas
Assistente de licitação
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Sondador de solo (Geotecnia – Terra)
Requisitos: Ensino fundamental incompleto, seis meses de experiência, ter disponibilidade para viagens longas e mudança de cidade.
Salário: R$2.380,50 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de compras
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter CNH B, experiência com planilhas em Excel e pacote Office, vaga zoneada para Lauro de Freitas e bairros próximos.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Assistente administrativo (vaga externa)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter CNH D, disponibilidade para viagens ou mudança de cidade, conhecimento em Google Maps e aplicativos de localização, vaga zoneada para Lauro de Freitas e bairros próximos.
Salário: R$2.018,00 + benefícios
1 vaga
Analista contábil
Requisitos: Ensino superior completo em Ciências Contábeis, seis meses de experiência.
Salário: R$3.000,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de lavanderia industrial
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
10 vagas
Lavador de roupa (escala industrial)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
10 vagas
Operador de telemarketing ativo e receptivo
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção e informática intermediária.
Salário: A combinar + benefícios
120 vagas
Atendente de telemarketing (vaga exclusiva para o Programa Jovem Aprendiz)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa digitação, conhecimento intermediário em informática, residir em Salvador ou Lauro de Freitas, faixa etária conforme a Lei do Aprendizado (18 a 21 anos).
Salário: Bolsa R$784,44 + transporte
20 vagas
Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência do Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de operação (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência.
Salário: R$1.700,00 + benefícios
13 vagas
Operador de telemarketing (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, conhecimento em informática.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, conhecimento em informática.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Operador de telemarketing ativo e receptivo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter disponibilidade de horário.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
2 vagas
Recepcionista de hospital (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter disponibilidade de horário.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
3 vagas
Assistente administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.600,00 + benefícios
1 vaga
Copeiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência do Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.
Salário: R$1.602,00 + benefícios
2 vagas
Auxiliar de limpeza pesada (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.
Salário: R$1.602,00 + benefícios
2 vagas
Auxiliar de cozinha (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.
Salário: R$1.602,00 + benefícios
2 vagas
