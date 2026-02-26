Acesse sua conta
Quais doenças dão direito à isenção de Imposto de Renda?

Receita Federal garante isenção para 16 doenças

  Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 10:29

Imposto de Renda 2025.
Imposto de Renda

A Receita Federal concede isenção do Imposto de Renda para contribuintes com doenças graves. Confira abaixo a lista de doenças que garantem a isenção.

- AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida)

- Alienação Mental

- Cardiopatia Grave

- Cegueira (inclusive monocular)

- Contaminação por Radiação

- Doença de Paget em estados avançados (Osteíte Deformante)

- Doença de Parkinson

- Esclerose Múltipla

- Espondiloartrose Anquilosante

- Fibrose Cística (Mucoviscidose)

- Hanseníase

- Nefropatia Grave

- Hepatopatia Grave

- Neoplasia Maligna

- Paralisia Irreversível e Incapacitante

- Tuberculose Ativa

É necessário laudo médico pericial oficial e documento que comprove a aposentadoria e/ou pensão. O laudo deve ser emitido preferencialmente pelo serviço médico oficial da fonte pagadora do contribuinte.

A fonte pagadora após a emissão do laudo já deixa de reter o imposto mensal no contracheque.

O laudo emitido pelo SUS vale desde que o médico seja funcionário concursado do SUS, independentemente da especialidade (não vale se o médico for conveniado). Nesse caso, tem um modelo de formulário no site para entregar para contribuinte.

Se houver mais de uma fonte pagadora com direito a isenção, perante a RFB basta um laudo.

Tags:

Brasil Economia

