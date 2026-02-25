Acesse sua conta
iMile Delivery abre mais de 80 vagas no Brasil para sustentar expansão

Companhia lançou um novo portal de carreiras, que centraliza todas as vagas abertas no Brasil e facilita o processo de inscrição dos candidatos

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 17:37

A iMile Delivery está com mais de 80 vagas em diferentes regiões do Brasil somente nesse primeiro trimestre
A iMile Delivery está com mais de 80 vagas em diferentes regiões do Brasil somente nesse primeiro trimestre Crédito: Divulgação

Impulsionada pelo crescimento do e-commerce e pelo avanço de sua operação nacional, a iMile Delivery, empresa global de logística especializada em entregas expressas, anunciou a abertura de mais de 80 vagas em diferentes regiões do Brasil somente nesse primeiro trimestre.

As posições contemplam diferentes áreas e níveis hierárquicos, com foco no fortalecimento das equipes operacionais, logísticas e administrativas, e estão espalhadas pelos estados do Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

A estratégia acompanha o plano de expansão da companhia, que registrou crescimento superior a 250% no volume de pacotes processados em 2025 e projeta ampliar ainda mais as operações ao longo de 2026 com a abertura de dez novos Centros de Distribuição, a instalação de dois sistemas automatizados de classificação de pacotes de última geração e a expansão da rede de parceiros logísticos e motoristas em todo o País.

“Nosso crescimento no Brasil reflete um planejamento estruturado e alinhado globalmente, com foco em expansão consciente, tecnologia, capilaridade e eficiência operacional. Para sustentar esse ritmo e acompanhar o aumento da demanda logística, seguimos ampliando nosso time com profissionais que queiram crescer junto com a companhia”, afirma Márcia Cordeiro, gerente de Recursos Humanos da iMile no Brasil.

Segundo a gerente, o reforço das equipes está alinhado à evolução da infraestrutura e da capacidade operacional da empresa. “Em 2025, ampliamos nossa rede logística, inauguramos novos centros de distribuição e fortalecemos parcerias regionais, o que elevou significativamente nossa performance. Agora, com novos investimentos previstos e metas ainda mais ambiciosas para 2026, estamos estruturando nossas equipes para sustentar esse novo ciclo de expansão”, complementa.

Para melhorar a experiência do candidato durante o processo seletivo e como parte da estratégia de atração de novos talentos e modernização de plataformas internas, a companhia lançou, em fevereiro, seu novo portal de vagas, que centraliza todas as oportunidades abertas no Brasil e facilita a inscrição dos candidatos.

Os interessados podem conferir todas as vagas no Portal de Carreiras da iMile Brazil .

Sobre a iMile Delivery

Fundada em Dubai em 2017, a iMile é uma companhia global de entrega de última milha, habilitada por tecnologia, com um modelo de negócios robusto e escalável. Impulsionada por sua plataforma de tecnologia proprietária de ponta a ponta, a iMile oferece serviços de atendimento e armazenamento, entrega expressa, entrega de última milha, remessas transfronteiriças, desembaraço aduaneiro e logística reversa.

Após estabelecer uma base sólida em seu mercado de origem no Oriente Médio, a iMile desenvolveu uma rede de entrega global em mais de 30 países, abrangendo 6 continentes.

A iMile está comprometida em cumprir plenamente suas responsabilidades corporativas. São mais de 20.000 colaboradores em todo o mundo, buscando ativamente um equilíbrio dinâmico entre as responsabilidades econômicas, sociais e ambientais corporativas.

Presente no Brasil desde 2022, a operação da iMile cresce rapidamente e de maneira exponencial para atender à demanda local com parceiros em todo o País.

Com assessoria

