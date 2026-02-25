Acesse sua conta
Aulão Salgadinho Irresistível: aprenda a fazer salgados sem glúten com gosto de infância

Evento online e gratuito com o chef Marcelo Horta ensina a transformar receitas tradicionais em opções saudáveis e lucrativas

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 17:58

O chef Marcelo Horta, especialista em gastronomia sem glúten, afirma que o desafio está em substituir ingredientes por alternativas que mantenham textura e sabor
O chef Marcelo Horta, especialista em gastronomia sem glúten, afirma que o desafio está em substituir ingredientes por alternativas que mantenham textura e sabor Crédito: Divulgação

A ampliação da demanda por alimentos inclusivos tem provocado mudanças na forma como festas, eventos corporativos e celebrações familiares organizam seus cardápios. O que antes era tratado como nicho — opções sem glúten, sem gordura trans ou livres de determinados aditivos — passa a ocupar espaço crescente em buffets e vitrines. Nesse cenário, a discussão sobre sabor e saúde deixa de ser antagônica e ganha novos contornos.Para profissionais da área, a mudança não se resume à retirada de componentes considerados problemáticos, mas à reformulação de técnicas e insumos.

O chef Marcelo Horta, especialista em gastronomia sem glúten e proprietário da Cozinha Crunch, no Rio de Janeiro, afirma que o desafio está em substituir ingredientes de baixo custo e longa durabilidade por alternativas que mantenham textura e sabor. Segundo ele, não se trata apenas de excluir o glúten ou alterar o método de preparo, mas de repensar a estrutura da receita e a combinação dos ingredientes.

No dia 03 de março, às 18h55, Marcelo Horta promove o “Aulão Salgadinho Irresistível”, encontro gratuito e online em que pretende apresentar técnicas para substituir ingredientes associados a processos inflamatórios por “ingredientes de verdade”, mantendo sabor e textura tradicionais e aquele “gostinho de infância”, que todos amam. Segundo o chef, além da proposta de adaptação alimentar, as receitas podem representar uma oportunidade de geração de renda para quem deseja empreender no setor.

Com mais de dez anos de atuação voltada à alimentação inclusiva, Marcelo Horta é padeiro avançado formado pela Le Cordon Bleu e pelo SENAC, além de embaixador da Associação de Celíacos do Brasil no Rio de Janeiro. Ele também é proprietário da Cozinha Crunch, considerada uma das padarias sem glúten mais tradicionais da cidade, e atua como mentor de uma comunidade voltada à produção de alimentos inclusivos. Ao longo da carreira, afirma ter ajudado milhares de pessoas a continuarem consumindo alimentos de que gostam, sem abrir mão da saúde.

A adoção de farinhas alternativas, gorduras com melhor perfil nutricional e temperos naturais exige ajustes técnicos. Assar em vez de fritar, equilibrar umidade e crocância sem recorrer a aditivos artificiais e padronizar resultados são etapas apontadas como fundamentais para que o produto final seja viável comercialmente. A padronização, inclusive, é considerada um dos principais desafios para pequenos produtores, já que o consumidor espera regularidade — seja na textura da massa, seja no recheio ou no acabamento.

Dados de mercado indicam que o segmento de alimentos sem glúten mantém trajetória de crescimento no país, acompanhando tendência global de valorização de produtos associados a bem-estar. Ainda assim, consumidores relatam dificuldade em encontrar salgados inclusivos que conciliem preço acessível e qualidade sensorial, o que evidencia uma lacuna entre oferta e demanda.

Inscrições gratuitas: marcelohorta.com

Tags:

Empreendedorismo Formação Profissional

