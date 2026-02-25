EMPREGOS E SOLUÇÕES

Banco Mercantil amplia programa de estágio e oferece mais de 110 vagas, inclusive na Bahia

Bolsa acima R$ 2.400, altas chances de efetivação e vagas afirmativas para universitários 50+ estão entre os destaques do Acelera Mercantil

Carmen Vasconcelos

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 17:23

As oportunidades fazem parte do programa Acelera Mercantil e oferecem bolsa inicial acima de R$ 2.400 Crédito: Shutterstock

O Banco Mercantil, instituição financeira especializada no público 50+, está com inscrições abertas para estudantes universitários interessados em iniciar carreira no setor financeiro. Ao todo, serão disponibilizadas 114 vagas neste primeiro semestre, distribuídas em 13 estados.

As oportunidades fazem parte do Acelera Mercantil, programa de estágio contínuo da instituição, que realiza seleções mensais em diferentes regiões do país, com foco em capitais e regiões metropolitanas com mais de 100 mil habitantes.

Nas unidades de atendimento, os estagiários atuam no suporte ao público, apoio nos atendimentos e rotinas administrativas dos Pontos de Atendimento. Já na sede corporativa, as vagas contemplam áreas como Jurídico, Controladoria, Canais de Atendimento, Crédito, Comunicação e Marketing, Ouvidoria, Engenharia, Tecnologia e Recursos Humanos, com atribuições específicas conforme a área.

O programa também conta com vagas afirmativas para universitários com 50 anos ou mais, por meio do Acelera+, iniciativa voltada à inclusão geracional.

De acordo com Aline Carneiro, coordenadora de Recrutamento e Seleção do Mercantil, as inscrições permanecem abertas durante todo o ano. Os candidatos que não forem convocados de imediato permanecem no banco de talentos para futuras oportunidades.

“O Acelera Mercantil foi desenhado para impulsionar trajetórias em diferentes momentos de vida. Temos jovens iniciando sua jornada profissional e também universitários 50+ que decidiram recomeçar. Valorizamos essa diversidade geracional como um diferencial competitivo. Quando abrimos espaço para diferentes experiências e histórias, fortalecemos a cultura e ampliamos nossa capacidade de inovar”, destaca.

As vagas são destinadas a estudantes a partir do primeiro período de cursos como Administração, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Gestão Comercial, Gestão Financeira, Gestão Empresarial, Gestão de Serviços, Processos Gerenciais, Gestão Administrativa, Gestão Bancária e Gestão de Vendas, entre outros.

As oportunidades serão direcionadas aos estados de São Paulo, Goiás, Santa Catarina, Bahia, Paraná, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco, Paraíba, Sergipe, Minas Gerais e Mato Grosso.

Benefícios

A bolsa-estágio inicial pode ultrapassar R$ 2.400, com aumento previsto após os primeiros 90 dias. Os estagiários também têm acesso a benefícios como Wellhub (antigo Gympass), plataforma de cursos online com certificados válidos para horas complementares, vale-transporte, seguro contra acidentes pessoais, trilhas de aprendizagem e mentorias.

O Mercantil conta hoje com mais de 310 estagiários e um índice médio de efetivação superior a 50%, com diversos casos de contratação antes mesmo do fim do estágio. A instituição é reconhecida como um Great Place to Work e possui o selo Mental Health Friendly, reforçando seu compromisso com um ambiente saudável, diverso e acolhedor.

Para se candidatar, acesse: estagio.bancomercantil.com.br.

Sobre o Mercantil

O Banco Mercantil vem passando por uma importante transformação nos últimos anos, pautada no investimento em inovação, dados, tecnologia e pessoas. Contando com mais de 9,5 milhões de clientes, o banco tem foco no público com 50 anos ou mais, e carrega em seu DNA o propósito de oferecer a seus clientes uma experiência única.

Sustentado por seus talentos, o crescimento dos números vem acompanhado de posições de destaque nos rankings de melhores empresas para se trabalhar em Minas Gerais e na posição de quinto maior pagador de benefícios previdenciários do país.

O banco atingiu o patamar de excelência na pesquisa NPS (Net Promoter Score), que fornece informações sobre fidelidade dos clientes e seu grau de satisfação com crédito e serviços, apurada de forma contínua. A instituição possui uma rede com mais de 350 agências distribuídas em 269 cidades pelo país.