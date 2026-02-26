ECONOMIA

Imposto de Renda 2026: saiba quem pode ser dependente e quais os limites de renda

Análise técnica detalha as normas da Receita Federal para evitar erros comuns no preenchimento da declaração e garantir a restituição.

Matheus Marques

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 09:01

Imposto de Renda 2025. Crédito: Foto: Adobe Stock

A declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) exige do cidadão um alto nível de atenção aos detalhes normativos. Um dos erros mais frequentes, que leva milhares de contribuintes à malha fina anualmente, é a inclusão indevida de dependentes. A legislação brasileira é clara ao definir que a dependência econômica deve ser comprovada e estar estritamente dentro dos parâmetros de renda e idade fixados pelo órgão regulador.

CHECKLIST IMPOSTO DE RENDA 1 de 7

Quem pode ser incluído na declaração?

O ordenamento jurídico tributário permite a inclusão de cônjuges ou companheiros (em uniões estáveis há mais de cinco anos ou com filhos em comum), além de filhos e enteados dentro dos limites de idade. No entanto, o ponto que exige maior cautela é a inclusão de outros parentes, como irmãos ou netos, sobre os quais o contribuinte detenha a guarda judicial.

Olhar atento: avós podem dar problema

Para ascendentes, como pais e avós, a regra nacional é inflexível: o rendimento anual do dependente não pode ultrapassar o teto estabelecido pela Receita para o ano-calendário. É imperativo que o contribuinte compute não apenas salários, mas também aposentadorias e aluguéis recebidos por esses dependentes antes de incluí-los no formulário.

Segurança jurídica e malha fina