QUAL SERÁ A ECONOMIA?

Um salário a mais em 2026? Entenda como ficará o Imposto de Renda depois das mudanças

Milhões de trabalhadores brasileiros terão um alívio no bolso graças às mudanças no Imposto de Renda, que passa a valer a partir de 1º de janeiro

Perla Ribeiro

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 13:40

Um salário a mais em 2026? Entenda como ficará o Imposto de Renda depois das mudanças Crédito: José Cruz/Agência Brasil

A partir de 1º de janeiro de 2026, milhões de trabalhadores brasileiros terão um alívio no bolso graças às mudanças no Imposto de Renda. O projeto, sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, amplia a faixa de isenção e promete trazer mais justiça fiscal à base trabalhadora. Além do impacto econômico, a medida também tem forte peso político, funcionando como uma resposta prática de redistribuição de renda em meio às recentes tensões no Congresso. A reforma beneficia especialmente a classe média, enquanto amplia a tributação sobre lucros e dividendos.

Segundo cálculos da Confirp Contabilidade, quem ganha R$ 5 mil por mês terá uma economia de R$ 312,89 no IR descontado em folha — o que, ao longo de um ano, incluindo o 13º salário, representa R$ 4.067,57. “É quase um salário extra por ano. Porém, devido à progressividade do IR, os ganhos diminuem gradualmente até rendas de R$ 7.350”, explica Welinton Mota, diretor tributário da Confirp. Pela nova lei, que entra em vigor em 1º de janeiro de 2026, haverá um desconto variável para zerar o IR de rendas até R$ 5 mil mensais, com redução progressiva até R$ 7.350. Acima desse valor, não há benefício. A regra também se aplica ao 13º salário.

Veja a tabela com ganhos estimados com o novo imposto de renda após as mudanças 1 de 6

Segundo estimativas oficiais, 10 milhões de contribuintes deixarão de pagar o imposto já em 2026, fazendo com que 65% dos declarantes do IRPF fiquem isentos — o equivalente a mais de 26 milhões de brasileiros. Na população total, 87% estarão livres do Imposto de Renda da Pessoa Física.



O outro lado da balança: tributação de altas rendas

O alívio para a base da pirâmide virá acompanhado de uma nova cobrança sobre os mais ricos. A reforma cria o Imposto de Renda Pessoa Física Mínimo (IRPFm), que incidirá sobre lucros e dividendos hoje isentos. Pela nova regra, lucros e dividendos pagos por uma mesma empresa a uma mesma pessoa física que ultrapassem R$ 50 mil por mês terão retenção na fonte de 10%. Já os lucros acumulados até 2025 permanecem isentos, desde que aprovados até 31 de dezembro daquele ano.

Além disso, haverá uma tributação mínima anual de até 10% para quem ganha acima de R$ 1,2 milhão por ano, considerando todos os rendimentos, inclusive isentos ou tributados separadamente, com exceções como poupança, LCI, LCA, fundos imobiliários e lucros de anos anteriores a 2026.

“A proposta muda de forma significativa a forma como os lucros distribuídos a pessoas físicas serão tratados. Esse novo imposto tem um impacto direto nas finanças de quem tem grandes rendimentos provenientes de empresas ou participações acionárias”, afirma Richard Domingos, diretor executivo da Confirp.

Ele alerta ainda que o texto aprovado eliminou o fator de redução que antes limitava a carga combinada entre IRPJ, CSLL e IRPFm, o que pode elevar a tributação sobre lucros em até 10% adicionais. “É importante buscar equilíbrio. Aumentar a tributação dos mais ricos pode ser necessário para promover justiça fiscal, mas sem comprometer empresas que já operam em um ambiente de alta carga e baixa previsibilidade”, reforça Domingos.

Quem ganha e quem paga a conta

Trabalhadores de até R$ 5 mil: grandes beneficiados, com ganhos de até um salário extra por ano.



Rendas entre R$ 5 mil e R$ 7,35 mil: reduções menores, até zerar.



Acima de R$ 7,35 mil: sem benefício.



Sócios, empresários e investidores: passam a pagar mais com a tributação de dividendos.



O governo estima que, mesmo com uma desoneração superior a R$ 31 bilhões por ano para as camadas de menor renda, a arrecadação será compensada pelo IRPFm, resultando em um saldo positivo de R$ 12 bilhões entre 2026 e 2028. “A reforma pode até trazer justiça social, mas impõe novos desafios. Planejamento será fundamental para reduzir impactos e proteger os rendimentos”, conclui Domingos.

Ferramentas da Confirp ajudam a entender os impactos

Para ajudar contribuintes a compreender de forma clara o impacto da mudança em seus rendimentos, a Confirp Contabilidade criou duas calculadoras exclusivas: