Ex-prefeito é denunciado por estupro de servidora pública

Defesa de Ademário Oliveira afirma inocência do político

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 19:50

Ademário Oliveira
Ademário Oliveira Crédito: Reprodução/ Redes sociais

O ex-prefeito da cidade paulista de Cubatão, Ademário Oliveira, tornou-se alvo de uma denúncia do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) pelo crime de estupro. A denúncia foi oferecida à Justiça na última sexta-feira (30). A vítima seria uma servidora do município no ano de 2020. A defesa de Ademário nega as acusações.

De acordo com informações do portal g1, a denúncia aponta que o crime teria ocorrido em outubro de 2020, durante a comemoração do aniversário da vítima. Ela estaria saindo de uma das cabines do banheiro no momento em que Ademário aguardava para utilizar o local.

Ex-prefeito de cidade paulista é alvo de denúncia do MPSP por estupro

Segundo o relato da mulher, o político teria a empurrado para dentro da cabine e levantado seu vestido, passando as mãos por seu corpo, incluindo seios, pernas e nádegas.

A defesa de Ademário Oliveira afirmou, por meio de nota publicada nas redes sociais do escritório Octavio Rolim Advogados Associados, que o caso tramita em segredo de Justiça e que não houve indiciamento do político após a conclusão do inquérito policial, ou seja, após o término da investigação na delegacia onde o caso foi registrado.

“Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os fatos narrados na denúncia serão devidamente analisados pelo Poder Judiciário, a quem compete a apreciação do caso com a profundidade e o rigor que a matéria exige. Contudo, desde já, afirmamos de forma categórica e inequívoca a inocência de Ademário”, diz a nota.

Ademário foi prefeito de Cubatão por dois mandatos consecutivos, eleito nos pleitos de 2016 e 2020. Antes disso, foi vereador do município, eleito em 2012. Entre 2000 e 2004, ficou como suplente de vereador em Cubatão.

