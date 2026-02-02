Acesse sua conta
Mais de 50 aves silvestres são resgatadas do comércio ilegal em feiras livres

Animais foram encaminhados ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) após apreensão

  Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 19:13

Mais de 50 aves silvestres são resgatadas do comércio ilegal em feiras livres
Crédito: Divulgação/ PMAL

Cerca de 60 aves silvestres foram resgatadas pelo Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) da Polícia Militar de Alagoas, nos municípios de Maceió e Rio Largo. Os animais foram encontrados sendo comercializados ilegalmente em feiras livres neste domingo (1º).

O primeiro local fiscalizado foi uma feira no bairro do Tabuleiro dos Martins, em Maceió, onde a polícia apreendeu 29 aves. Em seguida, a fiscalização ocorreu na feira de Rio Largo, onde outras 31 aves foram resgatadas.

Após a apreensão, os animais foram encaminhados ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), onde passarão por avaliação veterinária e processo de reabilitação. Posteriormente, se possível, serão devolvidos ao habitat natural.

Os responsáveis assinaram Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) por expor à venda e manter em cativeiro animais da fauna silvestre, prática considerada crime ambiental, conforme o artigo 29 da Lei nº 9.605/1998, que trata dos crimes contra o meio ambiente.

Tags:

Aves Silvestres Alagoas

