MEIO AMBIENTE

Mais de 50 aves silvestres são resgatadas do comércio ilegal em feiras livres

Animais foram encaminhados ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) após apreensão

Elaine Sanoli

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 19:13

Mais de 50 aves silvestres são resgatadas do comércio ilegal em feiras livres Crédito: Divulgação/ PMAL

Cerca de 60 aves silvestres foram resgatadas pelo Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) da Polícia Militar de Alagoas, nos municípios de Maceió e Rio Largo. Os animais foram encontrados sendo comercializados ilegalmente em feiras livres neste domingo (1º).

O primeiro local fiscalizado foi uma feira no bairro do Tabuleiro dos Martins, em Maceió, onde a polícia apreendeu 29 aves. Em seguida, a fiscalização ocorreu na feira de Rio Largo, onde outras 31 aves foram resgatadas.

Aves de canto são o principal alvo de tráfico de animais silvestre 1 de 5

Após a apreensão, os animais foram encaminhados ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), onde passarão por avaliação veterinária e processo de reabilitação. Posteriormente, se possível, serão devolvidos ao habitat natural.