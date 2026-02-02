POLÊMICA

Deputado do PT é preso por encostar pênis em mulher dentro de avião

A defesa alega "mal-entendido" por aglomeração em voo

Nauan Sacramento

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 18:54

Deputado Pedro Lobo saindo de viatura Crédito: TV Verdes Mares/Reprodução

O deputado estadual Pedro Lobo (PT-CE) foi preso em flagrante pela Polícia Federal (PF) na manhã desta segunda-feira (2), suspeito de importunação sexual contra uma mulher de 33 anos. O caso ocorreu durante o desembarque de um voo no Aeroporto de Juazeiro do Norte, no interior do Ceará. As informações são da TV Verdes Mares.

Segundo o relatório policial, o parlamentar foi acusado de encostar as partes íntimas na vítima no momento da saída da aeronave. Após a denúncia, realizada ainda no terminal, ambos foram encaminhados à sede da Polícia Federal para prestar depoimento. Com base nas oitivas da vítima e de testemunhas, a PF lavrou o auto de prisão em flagrante.

O incidente aconteceu logo após Pedro Lobo retornar de uma viagem internacional, conforme ele mesmo havia registrado em suas redes sociais dois dias antes. O político aguarda a conclusão do exame de corpo de delito para que a Justiça defina se ele permanecerá detido.

Em nota, a defesa de Pedro Lobo afirmou que o episódio foi um "mal-entendido decorrente de aglomeração, pressa dos passageiros e movimentação intensa de bagagens durante o desembarque". O texto reforça que o parlamentar "está tranquilo, com a consciência serena" e confia que a apuração demonstrará a ausência de conduta criminosa.