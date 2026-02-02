Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Deputado do PT é preso por encostar pênis em mulher dentro de avião

A defesa alega "mal-entendido" por aglomeração em voo

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 18:54

Deputado Pedro Lobo saindo de viatura Crédito: TV Verdes Mares/Reprodução

O deputado estadual Pedro Lobo (PT-CE) foi preso em flagrante pela Polícia Federal (PF) na manhã desta segunda-feira (2), suspeito de importunação sexual contra uma mulher de 33 anos. O caso ocorreu durante o desembarque de um voo no Aeroporto de Juazeiro do Norte, no interior do Ceará. As informações são da TV Verdes Mares.

Segundo o relatório policial, o parlamentar foi acusado de encostar as partes íntimas na vítima no momento da saída da aeronave. Após a denúncia, realizada ainda no terminal, ambos foram encaminhados à sede da Polícia Federal para prestar depoimento. Com base nas oitivas da vítima e de testemunhas, a PF lavrou o auto de prisão em flagrante.

O incidente aconteceu logo após Pedro Lobo retornar de uma viagem internacional, conforme ele mesmo havia registrado em suas redes sociais dois dias antes. O político aguarda a conclusão do exame de corpo de delito para que a Justiça defina se ele permanecerá detido.

Em nota, a defesa de Pedro Lobo afirmou que o episódio foi um "mal-entendido decorrente de aglomeração, pressa dos passageiros e movimentação intensa de bagagens durante o desembarque". O texto reforça que o parlamentar "está tranquilo, com a consciência serena" e confia que a apuração demonstrará a ausência de conduta criminosa.

O Partido dos Trabalhadores (PT) também se manifestou, afirmando que "repudia toda e qualquer forma de violência contra as mulheres". A sigla informou que, caso a conduta criminosa seja comprovada, adotará as providências cabíveis conforme seus dispositivos normativos.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

ACM Neto confirma desejo de ter Coronel na sua chapa e critica PT: 'Fome de poder inacreditável'

'O PT é isso: suga, chupa o sangue dos aliados, dá aquele abraço de urso e depois descarta', diz Bruno Reis sobre Coronel

Cidade baiana suspende cobrança do IPTU 2026

Coronel afirma que Otto caiu em 'conspiração' de membro do PT e lamenta: 'Se eu sair do PSD, será com o coração dilacerado'

Idosa vítima de ACV em ilha é resgatada de helicóptero

Tags:

Assédio Deputado Político

Mais recentes

Imagem - Novas regras do Pix entram em vigor; veja o que muda

Novas regras do Pix entram em vigor; veja o que muda
Imagem - Mais de 50 aves silvestres são resgatadas do comércio ilegal em feiras livres

Mais de 50 aves silvestres são resgatadas do comércio ilegal em feiras livres
Imagem - Nikolas abre o jogo sobre disputa do governo de Minas nas eleições

Nikolas abre o jogo sobre disputa do governo de Minas nas eleições

MAIS LIDAS

Imagem - Lembra deles? Saiba por onde andam os atores mirins de ‘Terra Nostra’
01

Lembra deles? Saiba por onde andam os atores mirins de ‘Terra Nostra’

Imagem - Mara Maravilha segue na UTI em São Paulo e equipe pede orações: 'Sem previsão de alta'
02

Mara Maravilha segue na UTI em São Paulo e equipe pede orações: 'Sem previsão de alta'

Imagem - Como é a mansão de Rayssa Leal, com pista de skate no quintal e presença de marcas
03

Como é a mansão de Rayssa Leal, com pista de skate no quintal e presença de marcas

Imagem - Prefeitura abre inscrições para concurso com 168 vagas e salários de até R$ 15 mil
04

Prefeitura abre inscrições para concurso com 168 vagas e salários de até R$ 15 mil