Cidade baiana suspende cobrança do IPTU 2026

Decisão acontece após erro no lançamento dos carnês

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 11:25

“Vamos proteger o contribuinte”, afirma Débora Regis ao suspender IPTU em Lauro de Freitas
“Vamos proteger o contribuinte”, afirma Débora Regis ao suspender IPTU em Lauro de Freitas Crédito: Divulgação

A prefeita de Lauro de Freitas, Débora Régis, anunciou neste domingo (1º) a suspensão temporária da cobrança do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) referente ao exercício de 2026. A decisão foi tomada após a identificação de inconsistências no sistema de lançamento dos carnês.

Segundo a gestora, a medida visa evitar prejuízos aos contribuintes enquanto as falhas são corrigidas. “Não permitirei que os cidadãos sejam prejudicados por falhas do sistema. A suspensão é uma medida de justiça social e de proteção ao contribuinte, para garantir que a cobrança só ocorra de forma correta, transparente e dentro de critérios justos”, afirmou em vídeo divulgado nas redes sociais.

A cobrança permanecerá suspensa até que todas as inconsistências sejam corrigidas e os boletos revisados e reemitidos.

A administração municipal informou ainda que seguirá garantindo isenção a quem tem direito e que nenhum contribuinte será penalizado em razão dos erros identificados. A revisão e a reemissão dos carnês estão em andamento, com acompanhamento direto da chefe do Poder Executivo.

