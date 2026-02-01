CLIMA

Confira previsão do tempo para Salvador neste domingo (1º)

Maior chance de chuva é pela manhã

Esther Morais

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 07:48

Farol da Barra Crédito: Arquivo/CORREIO

O domingo (1º de fevereiro) em Salvador deve ser de sol e chuva, com variação de nebulosidade ao longo do dia. A temperatura mínima prevista é de 24°C e a máxima pode chegar a 33°C.

De acordo com a previsão do Climatempo, há chuva pela manhã, seguida de diminuição das nuvens à tarde. À noite, o céu fica limpo, com possibilidade de poucas nuvens na madrugada. O volume de chuva estimado é de 3 mm, com 40% de chance de precipitação.

A sensação térmica deve variar entre 25°C e 31°C, enquanto a umidade do ar pode alcançar 94%. Os ventos sopram de nordeste (NE) a 14 km/h.