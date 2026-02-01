Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 07:48
O domingo (1º de fevereiro) em Salvador deve ser de sol e chuva, com variação de nebulosidade ao longo do dia. A temperatura mínima prevista é de 24°C e a máxima pode chegar a 33°C.
De acordo com a previsão do Climatempo, há chuva pela manhã, seguida de diminuição das nuvens à tarde. À noite, o céu fica limpo, com possibilidade de poucas nuvens na madrugada. O volume de chuva estimado é de 3 mm, com 40% de chance de precipitação.
A sensação térmica deve variar entre 25°C e 31°C, enquanto a umidade do ar pode alcançar 94%. Os ventos sopram de nordeste (NE) a 14 km/h.
O Índice UV está classificado como extremo, exigindo cuidados com a exposição ao sol. A qualidade do ar é considerada boa. O nascer do sol ocorre às 5h27 e o pôr do sol às 18h07. A lua está cheia, com alta probabilidade de arco-íris.