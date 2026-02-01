BAHIA

Por que Feira de Santana é conhecida como 'Princesa do Sertão'?

Como um bordão político de 1919 acabou virando marca identitária de uma cidade em transformação

Feira de Santana carrega um dos apelidos mais emblemáticos do interior brasileiro, “Princesa do Sertão”, atribuído, segundo relatos históricos, pelo jurista e intelectual Ruy Barbosa durante uma campanha política em 1919, quando ele percorreu várias cidades do interior da Bahia e usou a expressão em referência à importância local no contexto republicano da época.

Mas o que realmente significa para uma cidade em crescimento ser identificada dessa forma? Mais do que um rótulo turístico, a expressão revela tanto a projeção simbólica quanto as tensões entre o ideal de progresso e os desafios concretos da urbanização desordenada que marcaria o destino da cidade nas décadas seguintes.

A origem do apelido

O historiador Argemiro Filho conta que foi um episódio de 1919 que consolidou a alcunha que viria a acompanhar Feira de Santana ao longo do século XX, Naquela época, Ruy Barbosa, figura nacional de prestígio, teria usado a expressão “Princesa do Sertão” em um discurso diante da população local, possivelmente próximo à igreja matriz, como forma de exaltar o papel emergente do município no interior do estado.

Na mesma época, a expressão também foi empregada em outras localidades como Alagoinhas, o que mostra que o termo tinha função retórica e política, mais do que definição geográfica estrita.

Mas foi só ao longo dos anos que a expressão tomou força. Segundo o historiador Clóvis Oliveira, a partir de 1940 é possível ver o uso com mais frequência, sobretudo devido à consolidação de mídias, como o rádio, que ajudaram a fortificar a alcunha no imaginário popular.

Antes disso, ele relembra, o apelido era outro: Petrópolis Sertaneja, mas o nome caiu em desuso. Feira de Santana nasceu como um ponto de parada para tropeiros no caminho do gado e do comércio entre o Sertão e o litoral, crescendo a partir desse entreposto comercial. Sua localização estratégica - um entroncamento de importantes rotas rodoviárias no Nordeste - ajudou a transformá-la em polo econômico, com forte comércio, serviços e, nas últimas décadas, também indústria e ensino superior.

É exatamente essa vocação de “ponte” e de mercado que reforça o apelo do título: a cidade sempre funcionou como um ponto de conexão entre o agreste baiano e as demais regiões, com circulação intensa de mercadorias, pessoas e ideias - traços que evocam tanto dinamismo quanto a imagem de uma “princesa” que reina sobre um vasto território sertanejo.

Ainda pode ser chamada assim?

Para Oliveira, a cidade ainda pode se enquadrar no apelido, mas é preciso considerar as mudanças históricas. O próprio crescimento acelerado gerou problemas urbanísticos e sociais que colocam em xeque a imagem idealizada da “princesa” impecável: expansão desordenada, disparidades na ocupação do solo e desafios de infraestrutura.

A cidade, embora maior do interior baiano e com grande relevância econômica, também enfrenta os efeitos de um processo de urbanização que nem sempre acompanhou o ritmo demográfico e econômico.