O AMOR VENCEU

História inusitada: Julio foi padrinho no casamento da amiga e acabou virando o marido

Após anos de amizade, apoio no fim de um relacionamento e uma declaração inesperada, a relação ganhou novos rumos e terminou em casamento em janeiro de 2026

Fernanda Varela

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 08:44

Julio e Dani se casaram Crédito: Reprodução

Daniela Teixeira Carvalho de Souza, de 28 anos, jamais imaginou que o padrinho do seu casamento se tornaria, anos depois, o amor da sua vida. Amiga de longa data de Julio Cezar Teixeira Carvalho de Souza, de 31 anos, ela viveu uma história que começou na amizade, atravessou um término delicado e terminou no altar, no dia 11 de janeiro de 2026.

Julio foi apresentado a Daniela pelo então namorado dela, que também era amigo dele desde os tempos de colégio. Durante anos, os três conviveram de forma próxima, formando um grupo inseparável, com saídas frequentes e uma relação baseada em confiança. Naquele momento, a ligação entre Daniela e Julio era estritamente de amizade.

Segundo Daniela, sempre admirou o jeito reservado de Julio. Mesmo após o fim do relacionamento dele com a ex, incentivava que ele conhecesse novas pessoas, mas nada avançava. Discreto e pouco interessado em relações passageiras, ele manteve o perfil tranquilo que marcou toda a convivência entre eles.

Com o tempo, Julio se mudou para Dourados a trabalho. Foi nesse período que Daniela e o então companheiro decidiram se casar, após seis anos juntos, e o convidaram para ser padrinho. A relação, no entanto, não resistiu e acabou algum tempo depois.

Durante o processo de separação, Julio voltou a se aproximar ainda mais de Daniela. Esteve presente no dia a dia, passou fins de semana com a família dela e ofereceu apoio constante, inclusive durante momentos de tratamento e terapia. Foi nesse contexto que a amizade ganhou novos contornos.

“Certa vez comentei com ele que minha terapeuta falou para eu sair com novas pessoas só para conhecer gente nova e fazer amizade, e o Julio se declarou pra mim. Falou por WhatsApp, porque ele morava em Dourados na época”, contou Daniela.

Segundo ela, a declaração veio em forma de um longo texto. “Ele fez um texto gigante, de umas quatro páginas, falando que me amava e queria tentar namorar comigo”.

A reação inicial foi de surpresa. “Eu falei que amava ele como amigo e não sabia se gostava diferente, e que era pra ele vir um final de semana para Campo Grande. Na mesma semana, quando beijei ele, eu soube o que eu sentia. Pouquinho tempo depois, ele veio para pedir demissão do trabalho, e ficamos juntos até hoje”.

Julio explica que conheceu Daniela quando ela ainda namorava e que a amizade se fortaleceu naturalmente. “Eu encontrei com um amigo meu, e ele chamou de volta para o grupo, falou que a gente iria fazer uma festa de aniversário para um amigo nosso. E aí, nessa festa eu conheci a Dani. Ela já namorava. Entrei para o grupo, começamos a conversar bastante, porque eu fiquei muito amigo dela. A gente desenvolveu uma amizade muito grande. O santo bateu muito forte”.

Após o término do relacionamento de Daniela, Julio tentou esconder o que sentia, mas decidiu se declarar mesmo com receio da reação dos amigos. “Todos entenderam e continuaram comigo, não sofri nada de preconceito. Tenho amigos bons e maravilhosos, que viam a situação, viam que eu amava muito a Dani, e deu tudo certo. Me reuni com eles, pedi desculpas e disse que não podia deixar o amor da minha vida passar”.

Um ano depois do início do namoro, veio o pedido de casamento. No altar, desta vez, não houve padrinhos. Julio brincou que, como já tinha ocupado esse papel anteriormente, não precisaria repetir.