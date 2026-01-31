História inusitada: Julio foi padrinho no casamento da amiga e acabou virando o marido

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 08:44
Daniela Teixeira Carvalho de Souza, de 28 anos, jamais imaginou que o padrinho do seu casamento se tornaria, anos depois, o amor da sua vida. Amiga de longa data de Julio Cezar Teixeira Carvalho de Souza, de 31 anos, ela viveu uma história que começou na amizade, atravessou um término delicado e terminou no altar, no dia 11 de janeiro de 2026.
Julio foi apresentado a Daniela pelo então namorado dela, que também era amigo dele desde os tempos de colégio. Durante anos, os três conviveram de forma próxima, formando um grupo inseparável, com saídas frequentes e uma relação baseada em confiança. Naquele momento, a ligação entre Daniela e Julio era estritamente de amizade.
Julio e Dani se casaram
Segundo Daniela, sempre admirou o jeito reservado de Julio. Mesmo após o fim do relacionamento dele com a ex, incentivava que ele conhecesse novas pessoas, mas nada avançava. Discreto e pouco interessado em relações passageiras, ele manteve o perfil tranquilo que marcou toda a convivência entre eles.
Com o tempo, Julio se mudou para Dourados a trabalho. Foi nesse período que Daniela e o então companheiro decidiram se casar, após seis anos juntos, e o convidaram para ser padrinho. A relação, no entanto, não resistiu e acabou algum tempo depois.
Durante o processo de separação, Julio voltou a se aproximar ainda mais de Daniela. Esteve presente no dia a dia, passou fins de semana com a família dela e ofereceu apoio constante, inclusive durante momentos de tratamento e terapia. Foi nesse contexto que a amizade ganhou novos contornos.
“Certa vez comentei com ele que minha terapeuta falou para eu sair com novas pessoas só para conhecer gente nova e fazer amizade, e o Julio se declarou pra mim. Falou por WhatsApp, porque ele morava em Dourados na época”, contou Daniela.
Segundo ela, a declaração veio em forma de um longo texto. “Ele fez um texto gigante, de umas quatro páginas, falando que me amava e queria tentar namorar comigo”.
A reação inicial foi de surpresa. “Eu falei que amava ele como amigo e não sabia se gostava diferente, e que era pra ele vir um final de semana para Campo Grande. Na mesma semana, quando beijei ele, eu soube o que eu sentia. Pouquinho tempo depois, ele veio para pedir demissão do trabalho, e ficamos juntos até hoje”.
Julio explica que conheceu Daniela quando ela ainda namorava e que a amizade se fortaleceu naturalmente. “Eu encontrei com um amigo meu, e ele chamou de volta para o grupo, falou que a gente iria fazer uma festa de aniversário para um amigo nosso. E aí, nessa festa eu conheci a Dani. Ela já namorava. Entrei para o grupo, começamos a conversar bastante, porque eu fiquei muito amigo dela. A gente desenvolveu uma amizade muito grande. O santo bateu muito forte”.
Após o término do relacionamento de Daniela, Julio tentou esconder o que sentia, mas decidiu se declarar mesmo com receio da reação dos amigos. “Todos entenderam e continuaram comigo, não sofri nada de preconceito. Tenho amigos bons e maravilhosos, que viam a situação, viam que eu amava muito a Dani, e deu tudo certo. Me reuni com eles, pedi desculpas e disse que não podia deixar o amor da minha vida passar”.
Um ano depois do início do namoro, veio o pedido de casamento. No altar, desta vez, não houve padrinhos. Julio brincou que, como já tinha ocupado esse papel anteriormente, não precisaria repetir.
“Nunca tive um amor assim, calmo, tranquilo, leve, construído na parceria e no cuidado diário. Com ele, eu aprendi o que é ser um time de verdade, caminhar junto, dividir a vida sem peso. Pela primeira vez que eu sinto que sou realmente amada, respeitada e escolhida todos os dias. Ele é trabalhador, presente, dono de casa, companheiro em tudo. Ele me trata como rainha. É um amor que acolhe, protege e traz paz. E é por isso que eu sei: era ele e sempre foi”.