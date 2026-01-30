Globo mostra imagens inéditas do empurrão que selou a expulsão de Paulo Augusto no BBB 26

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 22:52
O famoso “VAR” entrou em ação no BBB 26. Durante o programa ao vivo desta sexta-feira (30), a Globo exibiu imagens inéditas do momento em que Paulo Augusto empurrou Jonas Sulzbach na corrida para atender o Big Fone, cena que acabou sendo decisiva para a expulsão do brother.
As novas imagens mostraram com mais clareza o contato físico entre os dois participantes no gramado da casa. Após a análise detalhada do material, a produção avaliou que a atitude colocou em risco a integridade física de Jonas, o que configura quebra das regras do reality.
O episódio aconteceu pela manhã, quando o telefone tocou e os confinados correram em direção aos aparelhos espalhados pela casa. Na disputa direta, Paulo Augusto tentou ultrapassar Jonas e acabou provocando a queda do veterano, que reclamou do impacto e confrontou o colega logo após o ocorrido.
Paulo Augusto (BBB 26)
Ao longo do dia, o assunto dominou as conversas entre os brothers. Paulo chegou a admitir que usou o corpo para ganhar vantagem na corrida, o que reforçou a decisão da produção. No início da noite, veio o anúncio oficial da expulsão.