Globo mostra imagens inéditas do empurrão que selou a expulsão de Paulo Augusto no BBB 26

Revisão das câmeras exibida ao vivo mostrou empurrão em Jonas durante o Big Fone e embasou decisão da produção

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 22:52

Globo mostra imagens inéditas do empurrão que selou a expulsão de Paulo Augusto
Globo mostra imagens inéditas do empurrão que selou a expulsão de Paulo Augusto Crédito: Reprodução/TV Globo

O famoso “VAR” entrou em ação no BBB 26. Durante o programa ao vivo desta sexta-feira (30), a Globo exibiu imagens inéditas do momento em que Paulo Augusto empurrou Jonas Sulzbach na corrida para atender o Big Fone, cena que acabou sendo decisiva para a expulsão do brother.

As novas imagens mostraram com mais clareza o contato físico entre os dois participantes no gramado da casa. Após a análise detalhada do material, a produção avaliou que a atitude colocou em risco a integridade física de Jonas, o que configura quebra das regras do reality.

O episódio aconteceu pela manhã, quando o telefone tocou e os confinados correram em direção aos aparelhos espalhados pela casa. Na disputa direta, Paulo Augusto tentou ultrapassar Jonas e acabou provocando a queda do veterano, que reclamou do impacto e confrontou o colega logo após o ocorrido.

Ao longo do dia, o assunto dominou as conversas entre os brothers. Paulo chegou a admitir que usou o corpo para ganhar vantagem na corrida, o que reforçou a decisão da produção. No início da noite, veio o anúncio oficial da expulsão.

