Confusão em ensaio de Anitta viraliza após segurança agredir fã

Vídeo registrado no Rio de Janeiro provoca indignação nas redes e levanta questionamentos sobre a segurança do evento

Heider Sacramento

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 21:08

Segurança de show de Anitta parte para a violência e agride fã Crédito: Reprodução/Instagram

Um episódio de confusão durante os Ensaios da Anitta, no Rio de Janeiro, ganhou grande repercussão nas redes sociais nesta sexta-feira e colocou a equipe de segurança do evento no centro das críticas. Um vídeo que circula na internet mostra um dos seguranças se envolvendo em um confronto físico com uma fã em meio ao público, causando choque entre quem acompanhava a apresentação.

Nas imagens, o profissional aparece em uma situação de tensão e precisa ser contido por outras pessoas após a discussão sair do controle. Até o momento, o segurança não foi identificado e nem Anitta nem a produção do evento se manifestaram oficialmente sobre o ocorrido.

A repercussão foi imediata nas redes sociais. Internautas criticaram a postura da equipe e apontaram falta de preparo para lidar com situações de conflito em eventos de grande porte. Muitos lembraram que os Ensaios da Anitta costumam reunir grandes multidões e que episódios de insegurança já foram relatados em outras edições.

Relatos compartilhados por pessoas que estavam no local indicam que a confusão teria começado após empurrões entre fãs. A situação teria se intensificado quando uma mulher passou a discutir com outras pessoas próximas, o que acabou atraindo a intervenção da segurança e agravando o tumulto.

O caso reacendeu o debate sobre a atuação de equipes terceirizadas em shows populares e a necessidade de protocolos mais claros para evitar reações desproporcionais. Especialistas em eventos destacam que abordagens inadequadas podem gerar riscos físicos para o público e prejuízos à imagem dos artistas envolvidos.