Qual é o treino de Ivete Sangalo para ter coxas definidas; personal revela segredos

Vídeo de personal trainer analisa rotina focada em exercícios simples, funcionais e bem planejados, que ajudam a cantora a manter força e definição

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 06:58

Ivete Sangalo
Ivete Sangalo Crédito: Reprodução

As coxas de Ivete Sangalo são sempre uma atração à parte no Carnaval e em qualquer show que 'mami' resolve usar um look mais curtinho. A cantora baiana, que compartilha sua intensa rotina de treinos há anos, sempre é elogiada por sua musculatura exidente nas pernas - e um vídeo recente de um personal trainer ajuda a explicar o motivo. Ao analisar um treino atualizado da artista, o profissional destacou que o resultado não vem de aparelhos sofisticados, mas de uma rotina bem estruturada, com exercícios simples e funcionais.

Segundo o personal, o treino de Ivete prioriza movimentos feitos com poucos equipamentos, do tipo que normalmente existem em academias de prédio ou até em espaços menores. A escolha, de acordo com ele, não é por falta de acesso a máquinas, mas justamente o contrário. A proposta é mostrar que é possível construir um corpo forte e definido sem depender de aparelhos complexos, desde que o treino seja bem pensado.

Durante a maior parte da sessão analisada, Ivete trabalha com exercícios que exigem controle do corpo, força e constância. O foco está nos membros inferiores, especialmente coxas e glúteos, com estímulos que ajudam tanto na definição quanto na resistência muscular, algo essencial para a maratona de shows e apresentações do Carnaval.

Outro ponto destacado no vídeo é a organização da rotina. O personal ressalta que o corpo da cantora é resultado de anos de treinos consistentes, adaptados às necessidades dela, respeitando possíveis limitações físicas e prevenindo lesões. Não se trata de repetir fórmulas prontas, mas de ajustar cada exercício à individualidade do corpo.

A análise reforça que o segredo do físico de Ivete está menos em modismos e mais em disciplina, planejamento e escolha inteligente dos exercícios. Um treino funcional, bem executado e alinhado à rotina da artista é o que sustenta as coxas fortes e definidas que viraram marca registrada da cantora nos palcos e nos trios elétricos.

Tags:

Ivete Sangalo

