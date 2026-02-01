CRIME

Jovem de 20 anos é baleado durante festa de pré-carnaval na Bahia

Crime aconteceu na orla da cidade, nas imediações do ponto de embarque das barquinhas; vítima foi socorrida consciente

Esther Morais

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 12:51

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um jovem de 20 anos foi ferido por disparos de arma de fogo na noite da última sexta-feira (30), durante uma festa de pré-carnaval, na orla de Juazeiro, no norte baiano, nas imediações do ponto de embarque das barquinhas.

De acordo com a Polícia Militar, uma patrulha foi acionada após denúncias de tiros no circuito do Carnaval 2026. Ao chegar ao local, os agentes encontraram a vítima consciente.

O jovem foi socorrido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para uma unidade de saúde em Petrolina. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde.

A 1ª Delegacia Territorial de Juazeiro investiga o caso como tentativa de homicídio. Diligências estão em andamento para identificar a autoria e a motivação do crime.