CRIME

Homem é espancado até a morte no interior da Bahia

Polícia investiga caso

Esther Morais

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 13:29

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem foi morto na madrugada de sábado (31) após ser espancado no povoado de Sorocaba, zona rural de Serrinha, no interior da Bahia.

A vítima foi identificada como Pedro Henrique Silva Santos, de idade não informada. O corpo foi encontrado com sinais de espancamento.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 16º Batalhão foram acionadas pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) após a denúncia de um corpo masculino na localidade. Ao chegarem ao local, os policiais constataram o óbito.

A área foi isolada e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia e a remoção do corpo. As guias de perícia e necropsia foram expedidas.

A 1ª Delegacia Territorial de Serrinha investiga o caso. Diligências estão em andamento para identificar a autoria e a motivação do crime.