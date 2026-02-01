Cinema terá ingressos a partir de R$ 10 em Salvador nesta semana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Maysa Polcri
Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 10:32
A primeira edição da Semana do Cinema de 2026 já está com data marcada. Com ingressos a partir de R$ 10, grandes redes de todo o Brasil vão oferecer condições especiais de pagamento a partir de quinta-feira (5) até 11 de fevereiro. Cinemark, UCI e Cinépolis, que possuem cinemas em Salvador, já anunciaram que vão aderir à campanha.
A Semana do Cinema oferecerá ingressos a preço fixo de R$ 10 (para sessões até as 17h) e de R$ 12 (para as sessões após às 17h), para todos os filmes em cartaz, tanto nacionais quanto internacionais. As salas VIPs têm ingressos a partir de R$ 20 (até às 17h) e R$ 24 (após às 17h).
Conheça 10 livros que vão ganhar adaptações para filmes ou séries em 2026
Além das entradas em valores promocionais, a campanha também contempla promoções e preços especiais em combos de pipoca e refrigerantes. Um combo especial, com pipoca tamanho médio e dois refrigerantes de 500 ml, custa R$ 30.
Esta é a oitava edição da campanha. A última ação, que aconteceu em agosto de 2025, vendeu 3,4 milhões de ingressos em todo o país. A Semana do Cinema é idealizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feneec) com apoio da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (Abraplex).