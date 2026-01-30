POLÍTICA

Coronel afirma que Otto caiu em 'conspiração' de membro do PT e lamenta: 'Se eu sair do PSD, será com o coração dilacerado'

Senador Angelo Coronel nega tentativa de intervenção no PSD da Bahia e admite possível saída do partido

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 21:42

O senador Angelo Coronel (PSD) se pronunciou, na noite desta sexta-feira (30), sobre as declarações do presidente do PSD na Bahia, o senador Otto Alencar. Em entrevistas a veículos locais, Otto acusou o aliado de tentar articular, por meio do presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, uma intervenção para assumir o controle do diretório estadual da legenda.

Em entrevista ao CORREIO, Coronel negou a acusação e desafiou: “Quem quiser saber se é verdade ou mentira o que estou falando, consulte Gilberto Kassab. Na mesa só tinha eu, Diego (Coronel) e Gilberto Kassab. Só nós três”, afirmou.

Coronel contou que viajou a São Paulo para conversar com Kassab sobre como funcionaria o palanque do PSD na Bahia, já que Otto defende o apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ao mesmo tempo, o partido filiou nesta semana o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que pode ser candidato à Presidência e pretende estar no palanque de ACM Neto (União Brasil) ao governo da Bahia. O senador baiano negou que tenha tratado de qualquer pedido de intervenção no diretório estadual.

“Esse negócio de eu ter viajado para pedir intervenção é uma falácia, uma narrativa fantasiosa de quem quer se desculpar de algo”, afirmou. Segundo ele, o único pedido feito a Kassab foi para disputar o Senado como candidato avulso, com o partido mantendo independência para evitar “embrulhar” a mente do eleitorado baiano.

Em entrevista ao portal Metrópoles, Otto Alencar disse considerar “difícil” a permanência de Coronel no PSD. Em resposta, Angelo Coronel declarou:

“Li na mídia que o presidente Otto afirmou que a minha permanência é insustentável. Se eu sair, será com o coração dilacerado, porque é o partido que ajudei a fundar. Mas a verdade um dia vai triunfar. Sinto que ele está sendo manobrado por alguns membros do PT”.