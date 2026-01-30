Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Coronel afirma que Otto caiu em 'conspiração' de membro do PT e lamenta: 'Se eu sair do PSD, será com o coração dilacerado'

Senador Angelo Coronel nega tentativa de intervenção no PSD da Bahia e admite possível saída do partido

  • Foto do(a) author(a) Rodrigo Daniel Silva

  • Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 21:42

ComissÃ£o de SeguranÃ§a PÃºblica (CSP) realiza audiÃªncia pÃºblica para debater os violentos ataques a escolas no Brasil. Ã mesa, em pronunciamento, senador Angelo Coronel (PSD-BA).Foto: Pedro Franca/AgÃªncia Senado
Senador Angelo Coronel Crédito: Pedro Franca/Agência Senado

O senador Angelo Coronel (PSD) se pronunciou, na noite desta sexta-feira (30), sobre as declarações do presidente do PSD na Bahia, o senador Otto Alencar. Em entrevistas a veículos locais, Otto acusou o aliado de tentar articular, por meio do presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, uma intervenção para assumir o controle do diretório estadual da legenda.

Em entrevista ao CORREIO, Coronel negou a acusação e desafiou: “Quem quiser saber se é verdade ou mentira o que estou falando, consulte Gilberto Kassab. Na mesa só tinha eu, Diego (Coronel) e Gilberto Kassab. Só nós três”, afirmou.

Coronel contou que viajou a São Paulo para conversar com Kassab sobre como funcionaria o palanque do PSD na Bahia, já que Otto defende o apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ao mesmo tempo, o partido filiou nesta semana o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que pode ser candidato à Presidência e pretende estar no palanque de ACM Neto (União Brasil) ao governo da Bahia. O senador baiano negou que tenha tratado de qualquer pedido de intervenção no diretório estadual.

“Esse negócio de eu ter viajado para pedir intervenção é uma falácia, uma narrativa fantasiosa de quem quer se desculpar de algo”, afirmou. Segundo ele, o único pedido feito a Kassab foi para disputar o Senado como candidato avulso, com o partido mantendo independência para evitar “embrulhar” a mente do eleitorado baiano.

Em entrevista ao portal Metrópoles, Otto Alencar disse considerar “difícil” a permanência de Coronel no PSD. Em resposta, Angelo Coronel declarou:

“Li na mídia que o presidente Otto afirmou que a minha permanência é insustentável. Se eu sair, será com o coração dilacerado, porque é o partido que ajudei a fundar. Mas a verdade um dia vai triunfar. Sinto que ele está sendo manobrado por alguns membros do PT”.

Sem citar nomes, Coronel afirmou que o aliado teria sido envolvido em uma conspiração política. “Estou sentido porque um amigo, compadre de 40 anos, está entrando de cabeça numa conspiração promovida por algum membro do alto escalão do PT para que Otto rompa comigo e o PT fique livre para manter a chapa puro-sangue. Isso é um absurdo. Admiro Otto, ajudei muito ele na vida pública e sinto na alma essa atuação que Otto está assumindo”, acrescentou.

Mais recentes

Imagem - Ministro do STJ determina retomada de inquérito da PF sobre compra de respiradores por Rui Costa

Ministro do STJ determina retomada de inquérito da PF sobre compra de respiradores por Rui Costa
Imagem - Em Juazeiro, ACM Neto celebra apoio de Isaac Carvalho e fala em 'esperança em um futuro melhor'

Em Juazeiro, ACM Neto celebra apoio de Isaac Carvalho e fala em 'esperança em um futuro melhor'
Imagem - Caiado se filia ao PSD de Kassab e oposição baiana celebra

Caiado se filia ao PSD de Kassab e oposição baiana celebra

MAIS LIDAS

Imagem - Motorista de ônibus sofre infarto durante o trabalho em Salvador
01

Motorista de ônibus sofre infarto durante o trabalho em Salvador

Imagem - Como é a mansão de Xamã, o Bagdá da novela Três Graças, com estúdio, vista privilegiada e cercada por natureza
02

Como é a mansão de Xamã, o Bagdá da novela Três Graças, com estúdio, vista privilegiada e cercada por natureza

Imagem - Aluna que passou em 1º lugar em Medicina na Ufba estudou por seis anos: 'Orgulhosa por tudo que representa'
03

Aluna que passou em 1º lugar em Medicina na Ufba estudou por seis anos: 'Orgulhosa por tudo que representa'

Imagem - Justiça nega pedido da esposa de Binho Galinha para participar de audiência sem uniforme prisional
04

Justiça nega pedido da esposa de Binho Galinha para participar de audiência sem uniforme prisional