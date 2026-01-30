POLÍTICA

Em Juazeiro, ACM Neto celebra apoio de Isaac Carvalho e fala em 'esperança em um futuro melhor'

Ex-prefeito de Juazeiro, Isaac Carvalho criticou o governador Jerônimo Rodrigues (PT) após rompimento político

O ex-prefeito de Salvador e vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, ressaltou, nesta sexta-feira (30), o apoio recebido do ex-prefeito de Juazeiro Isaac Carvalho, classificando a adesão como um "gesto de confiança e de compreensão da necessidade de um novo momento político para a Bahia".

Durante agenda na cidade do norte baiano, ACM Neto agradeceu a manifestação pública de apoio feita por Isaac, ressaltando o simbolismo do gesto, já que o ex-prefeito de Juazeiro construiu toda a sua trajetória política na base do PT. Segundo ele, o apoio reforça o "sentimento de esperança e de construção coletiva em torno de um projeto de mudança para o estado".

“Quero aproveitar para agradecer a Isaac a confiança, através da manifestação pública que fez de apoio à nossa caminhada, de fé e confiança no novo momento político do Estado da Bahia, de esperança em um futuro muito melhor para o nosso estado”, afirmou.

ACM Neto salientou ainda que o apoio de Isaac reflete um movimento mais amplo de aproximação de lideranças políticas de diferentes correntes, que, segundo ele, têm se somado diariamente ao projeto em construção. “Assim como Isaac, temos recebido o apoio de lideranças muito importantes de todo o nosso estado, que acreditam na necessidade de um novo momento para a Bahia a partir da eleição deste ano”, completou.

O ex-prefeito também fez questão de agradecer o apoio dos deputados Adolfo Viana (federal) e Jordávio Ramos (estadual), ambos do PSDB, a quem classificou como importantes representantes de Juazeiro e da região.

A agenda contou ainda com a presença do prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), do presidente do PL na Bahia, João Roma, da ex-prefeita de Juazeiro Suzana Ramos, além do deputado estadual Luciano Simões Filho.

Ao citar João Roma, ACM Neto ressaltou a importância da união entre antigos adversários políticos. “Estivemos em campos opostos há quatro anos e agora estamos juntos, deixando de lado qualquer projeto pessoal e colocando como prioridade o interesse coletivo, com a compreensão de que é fundamental estarmos unidos”, declarou.

Construção de projeto político

O ex-prefeito de Juazeiro Isaac Carvalho que a aliança política com ACM Neto tem como principal objetivo a construção de um projeto de desenvolvimento para Juazeiro e para a região.

Ao explicar o rompimento com o grupo governista estadual, Isaac ressaltou a lealdade histórica ao projeto liderado pelo PT e pelo PCdoB desde 2009, mas disse que a condução do governador Jerônimo Rodrigues (PT) nas eleições municipais foi determinante para a mudança de posição política.