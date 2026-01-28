POLÍTICA

Caiado se filia ao PSD de Kassab e oposição baiana celebra

Governador de Goiás anunciou sua filiação ao partido na noite desta terça-feira (27)

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 12:00

Eduardo Leite, Ratinho e Kassab no anúncio de filiação de Caiado Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, anunciou na noite desta terça-feira (27) sua filiação ao PSD, partido presidido nacionalmente por Gilberto Kassab. A movimentação foi celebrada pela oposição baiana, que aposta em impacto direto no cenário político da Bahia.

A avaliação entre oposicionistas é de que a entrada de Caiado no partido pode “embaralhar” o jogo político no estado e abrir espaço para um “novo desenho” de forças. O entendimento é que, caso o governador goiano amplie sua musculatura política e se consolide como candidato presidencial do PSD, a candidatura de ACM Neto (União Brasil) - que tende a apoiá-lo - ganharia ainda mais força na disputa pelo governo da Bahia.

Além de Caiado, outros dois governadores do PSD disputam espaço como possível candidato à Presidência da República: Eduardo Leite (Rio Grande do Sul) e Ratinho Júnior (Paraná). No partido, a discussão gira em torno de qual será a postura de Kassab: se imporá apoio unificado dos diretórios ao candidato presidencial ou se deixará as bases livres.

Com a filiação de Caiado, o PSD também passa a buscar o apoio do MDB e do União Brasil na tentativa de viabilizar uma terceira via para as eleições presidenciais deste ano.

À CNN, o governador de Goiás afirmou que sua ida para o PSD tem como objetivo pavimentar um caminho para derrotar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de outubro.