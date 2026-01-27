Acesse sua conta
Ronaldo Caiado se articula para consolidar candidatura à Presidência

Governador de Goiás intensificou as conversas com outras legendas e estuda uma mudança partidária para viabilizar sua participação na disputa eleitoral deste ano

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 20:22

C declarou que quer enfrentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no pleito deste ano.
Caiado declarou que quer enfrentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no pleito deste ano Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Para consolidar sua candidatura à Presidência da República, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), intensificou as conversas com outras legendas e estuda uma mudança partidária para viabilizar sua participação na disputa eleitoral deste ano.

Segundo o colunista Paulo Cappelli, do portal Metrópoles, os partidos que aparecem no radar de Caiado como possíveis destinos são Solidariedade, Podemos e Republicanos. Ele declarou que quer enfrentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no pleito deste ano.

O governador já comunicou à cúpula do seu partido da decisão de deixar a sigla. A definição sobre a nova filiação deve ocorrer nos próximos dias, dentro do prazo legal para a troca partidária.

“Eu já informei o presidente do partido, o (Antônio) Rueda, o ACM Neto, que é meu amigo-irmão, e já disse que entendo a dificuldade do partido. Só que, nessa situação, eu já estou buscando também uma alternativa para ter outro partido pelo qual me candidatar”, disse Caiado.

Segundo o governador, essa é “uma realidade” que vem sendo discutida “desde o período do Natal e do Ano Novo”, e chegou o momento em que não se pode esperar mais. “Irei até o fim. Estou em contato com outros partidos, e o entendimento é avançarmos para a campanha. Isso é algo a ser resolvido nos próximos dias”, declarou.

