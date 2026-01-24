POLÍTICA

Presidente da Alba cancela agenda após ser diagnosticada com problema de saúde

Ivana Bastos (PSD) fez o anúncio neste sábado (24)

Millena Marques

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 11:52

Ivana Bastos, presidente da Casa Crédito: Divulgação

A presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, deputada Ivana Bastos (PSD), cancelou a agenda do final de semana por orientação médica. A informação foi anunciada pela parlamentar nas redes sociais, na manhã deste sábado (24).

Ivana foi diagnosticada com uma úlcera de córnea decorrente de trauma, condição que provoca dor intensa e exige repouso ocular, com o uso contínuo de colírio antibiótico e manutenção do olho fechado durante o período de cicatrização.

Presidente da Alba, Ivana Bastos 1 de 9

Apesar de apresentar evolução rápida, com recuperação estimada em até 48 horas, o quadro requer cuidados imediatos para evitar complicações.

Portanto, a presidente da Alba não estará presente na Serin Itinerante, em Guanambi, e a Lavagem da Esquina do Padre, em Caetité.