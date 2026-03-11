POLÍTICA

O que faz um deputado estadual e por que suas decisões afetam impostos, obras e serviços públicos

Parlamentares das Assembleias Legislativas elaboram leis, fiscalizam governadores e participam da definição do orçamento que financia serviços estaduais

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 11 de março de 2026 às 15:51

Centro de decisões: a Assembleia Legislativa é o local onde os deputados estaduais debatem as prioridades de cada região, servindo de ponte entre as demandas das cidades e o Governo Federal Crédito: Camara dos deputados

Você já parou para pensar o que faz um deputado estadual na prática?

Apesar de aparecer menos no noticiário nacional do que deputados federais ou senadores, esses parlamentares têm um papel importante no funcionamento dos estados, e muitas decisões que passam por eles podem influenciar diretamente serviços usados pela população, como saúde, segurança, transporte e educação.

É o deputado estadual quem atua nas Assembleias Legislativas, onde discute projetos de lei e acompanha a atuação do governo estadual. Também é ele quem leva para o debate político demandas apresentadas por diferentes municípios.

Deputado estadual é o braço legislativo no estado

O Brasil adota a divisão entre três poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. Esse modelo existe na União, nos estados e também nos municípios.

Nos estados, o governador representa o Poder Executivo. Já os deputados estaduais integram o Poder Legislativo, responsável por elaborar leis e exercer funções de fiscalização sobre as ações do governo.

De acordo com a Constituição Federal de 1988, os parlamentares estaduais podem tratar de temas que não são de competência exclusiva da União ou das prefeituras. Na prática, isso inclui diversas matérias que acabam impactando o cotidiano da população.

O Legislativo estadual exerce duas funções centrais: elaborar leis e fiscalizar o governo.



Criar leis que valem para todo o estado: de multas a benefícios fiscais

A função mais conhecida de um deputado estadual é apresentar, discutir e votar projetos de lei.

Essas propostas podem tratar de diferentes temas ligados à administração estadual, como:

impostos estaduais, como ICMS e IPVA;

como ICMS e IPVA; orçamento público, que define quanto será gasto em áreas como saúde, educação e segurança;



que define quanto será gasto em áreas como saúde, educação e segurança; estrutura do governo, incluindo criação ou reorganização de secretarias e órgãos estaduais.

De forma simplificada, as Assembleias Legislativas funcionam como um um parlamento estadual, responsável por analisar e aprovar normas que passam a valer em todo o território do estado.

Fiscalizar o trabalho do governador: onde o seu imposto é aplicado?

Além de legislar, os deputados estaduais também exercem a função de acompanhar e fiscalizar as ações do Poder Executivo.

Entre os instrumentos utilizados estão:

CPIs (Comissões Parlamentares de Inquérito), destinadas a investigar fatos específicos relacionados à administração pública;

Pedidos de informação, encaminhados a secretarias e órgãos do governo para esclarecer gastos ou políticas públicas;



Análise das contas do governo, realizada anualmente com apoio técnico dos tribunais de contas



As contas do governo estadual são analisadas pelas Assembleias Legislativas com apoio técnico dos Tribunais de Contas dos Estados.



Como nasce uma lei estadual: do projeto à sanção final

Antes de virar lei, um projeto apresentado por um deputado passa por diferentes etapas dentro da Assembleia Legislativa.

O primeiro passo geralmente ocorre na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), responsável por avaliar se a proposta está de acordo com as regras constitucionais.

Depois, o texto segue para comissões temáticas, como saúde, educação ou infraestrutura, que analisam o conteúdo da proposta. Se for aprovado nessas etapas, o projeto vai para votação no plenário.

Caso receba votos favoráveis, o texto é encaminhado ao governador, que pode sancionar ou vetar a proposta. Em caso de veto, os deputados ainda podem decidir pela manutenção ou pela derrubada da medida.

Por que isso impacta seu dia a dia: emendas e recursos para sua cidade

Mesmo que muitas vezes passem despercebidas, decisões tomadas nas Assembleias Legislativas podem ter impacto direto no cotidiano da população.

Isso ocorre porque os estados são responsáveis por áreas importantes, como:

segurança pública

ensino médio



hospitais estaduais



infraestrutura e rodovias



Outro instrumento relevante são as emendas parlamentares que permitem aos deputados indicar parte dos recursos do orçamento estadual para projetos e obras em municípios — como melhorias em hospitais, aquisição de equipamentos ou reformas em escolas.

De acordo com o Senado Federal, esse mecanismo busca direcionar recursos para demandas regionais apresentadas pelos próprios parlamentares.