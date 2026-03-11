ELEIÇÕES

Flávio Bolsonaro encosta em Lula e os dois aparecem empatados em nova pesquisa

Senador cresceu nas intenções de voto enquanto o presidente caiu

Monique Lobo

Publicado em 11 de março de 2026 às 15:56

Lula e Flávio Bolsonaro Crédito: Reprodução e Jefferson Rudy/Agência Senado

Um novo levantamento de intenção de votos apontou empate entre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na corrida para o Planalto. Divulgada nesta quarta-feira (11), a pesquisa Genial/Quaest apontou os dois candidatos com 41% em um eventual segundo turno.

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) avançou em relação à pesquisa anterior, feita em janeiro, quando tinha 38% das intenções de voto. Lula, por sua vez, tinha 45%.