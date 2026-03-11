Acesse sua conta
Flávio Bolsonaro encosta em Lula e os dois aparecem empatados em nova pesquisa

Senador cresceu nas intenções de voto enquanto o presidente caiu

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 11 de março de 2026 às 15:56

Lula e Flávio Bolsonaro
Lula e Flávio Bolsonaro Crédito: Reprodução e Jefferson Rudy/Agência Senado

Um novo levantamento de intenção de votos apontou empate entre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na corrida para o Planalto. Divulgada nesta quarta-feira (11), a pesquisa Genial/Quaest apontou os dois candidatos com 41% em um eventual segundo turno.

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) avançou em relação à pesquisa anterior, feita em janeiro, quando tinha 38% das intenções de voto. Lula, por sua vez, tinha 45%.

A pesquisa ouviu 2.004 brasileiros entre as últimas sexta (6) e segunda-feira (9). O levantamento foi registrado sob o número BR-05809/2026 no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e tem margem de erro de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

