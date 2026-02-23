MUDOU A ABORDAGEM

Flávio Bolsonaro usa linguagem neutra em publicação que pede apoio a sua candidatura: 'todes, todys e todXs'

Filho do ex-presidente pediu ajuda para ganhar a eleição

Monique Lobo

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 19:59

Flávio Bolsonaro Crédito: Agência Senado

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) surpreendeu ao utilizar linguagem neutra em uma publicação nas redes sociais, nesta segunda-feira (23). Pré-candidato à presidência da República, o filho 01 do ex-presidente Jair Bolsonaro publicou uma foto ao lado do pai em um comício e na legenda escreveu os termos "todes", "todys" e "todXs".

"Tá todo mundo querendo vencer a discussão. Mas o que precisamos é ganhar a eleição! Gostaria de contar com todas, todos, todes, todys e todXs!", escreveu o parlamentar.

O pedido de ajuda com atenção à linguagem neutra foi visto como uma tentativa do pré-candidato de atingir outros públicos além dos bolsonaristas. Flávio tem se apresentado como uma versão moderada do pai.

Tá todo mundo querendo vencer a discussão.

Mas o que precisamos é ganhar a eleição!

Gostaria de contar com todas, todos, todes , todys e todXs! pic.twitter.com/mFvWxIYbWA — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) February 23, 2026

A mensagem também surge logo após um embate público entre o irmão, Flávio Bolsonaro (PL-SP),a madrastra, Michelle Bolsonaro (PL), e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).