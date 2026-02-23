Flávio Bolsonaro usa linguagem neutra em publicação que pede apoio a sua candidatura: 'todes, todys e todXs'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 19:59
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) surpreendeu ao utilizar linguagem neutra em uma publicação nas redes sociais, nesta segunda-feira (23). Pré-candidato à presidência da República, o filho 01 do ex-presidente Jair Bolsonaro publicou uma foto ao lado do pai em um comício e na legenda escreveu os termos "todes", "todys" e "todXs".
"Tá todo mundo querendo vencer a discussão. Mas o que precisamos é ganhar a eleição! Gostaria de contar com todas, todos, todes, todys e todXs!", escreveu o parlamentar.
Bolsonaro e seus filhos
O pedido de ajuda com atenção à linguagem neutra foi visto como uma tentativa do pré-candidato de atingir outros públicos além dos bolsonaristas. Flávio tem se apresentado como uma versão moderada do pai.
A mensagem também surge logo após um embate público entre o irmão, Flávio Bolsonaro (PL-SP),a madrastra, Michelle Bolsonaro (PL), e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).
Na última sexta-feira (20), Eduardo criticou a ex-primeira dama e o aliado político. Ele chegou a dizer que os dois teriam "amnésia" e estariam "jogando o mesmo jogo". No dia seguinte, em visita a Bolsonaro, na Papudinha, Nikolas rebateu as acusações e alfinetou o ex-colega. "Eu acho que o Eduardo não está bem. E eu, realmente, faço questão de não perder meu tempo com essas divergências", disparou.