Bolsonaro divulga carta antes de cirurgia e confirma Flávio candidato; leia íntegra

Em carta escrita à mão, ex-presidente fala em “cenário de injustiça”, defende sucessão familiar e tenta organizar o bolsonarismo para a próxima eleição

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 09:04

Horas antes de passar por uma cirurgia abdominal em Brasília, o ex-presidente Jair Bolsonaro decidiu tornar pública uma carta em que indica seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, como seu nome para disputar a Presidência da República em 2026. O documento, escrito de próprio punho e intitulado “Carta aos Brasileiros”, será lido pelo senador na entrada do hospital DF Star, enquanto acontece o procedimento cirúrgico do pai, marcado para as 9h desta quinta-feira (25).

Datada de 25 de dezembro de 2025, a carta explicita a tentativa de Bolsonaro de organizar sua sucessão política em um momento de disputas internas no campo da direita. Ao fazer a indicação de forma direta e por escrito, o ex-presidente busca reduzir o espaço para outros possíveis herdeiros de seu capital político e consolidar Flávio como principal representante do bolsonarismo no próximo ciclo eleitoral.

No texto, Bolsonaro apresenta a decisão como fruto de uma escolha “consciente e legítima”, associando o gesto a um balanço pessoal do período pós-Presidência. Logo no início da carta, afirma ter enfrentado “duras batalhas” e diz ter pago “um preço alto, com minha saúde e família”, em nome do que considera “o melhor para o nosso Brasil”.

Sem mencionar diretamente sua condenação no processo relacionado à trama golpista, Bolsonaro descreve o atual momento como um “cenário de injustiça”. É nesse contexto que declara não aceitar que “a vontade popular seja silenciada” e anuncia publicamente sua “disposição de indicar o futuro brasileiro como pré-candidato à Presidência da República em 2026”.

Ao justificar a escolha do filho, Bolsonaro afirma que Flávio foi designado para a “missão de resgatar o nosso Brasil”, destacando que a decisão estaria “amparada no desejo de preservar os princípios daqueles que caminharam comigo”. Em outro trecho, sustenta que o senador representa a continuidade de seu projeto político, ao escrever que ele é “a continuidade do caminho da prosperidade que iniciei bem antes de ser Presidente”.

A carta também reafirma valores centrais do bolsonarismo. Bolsonaro defende que o país precisa “retomar a responsabilidade de conduzir o Brasil com justiça, firmeza e coragem”, alinhado, segundo ele, “aos valores do povo brasileiro”. O texto termina com uma invocação religiosa, pedindo que Deus “o abençoe e o capacite na liderança dessa corrente de milhões de brasileiros que honram a Deus, a pátria, a família e a liberdade”.

Bolsonaro foi internado na quarta-feira (24) para passar por uma cirurgia de correção de hérnias abdominais. O procedimento se soma a outras intervenções médicas realizadas desde o atentado a faca sofrido durante a campanha eleitoral de 2018. Nos últimos meses, ele voltou a relatar dores, episódios de obstrução intestinal e mal-estar, o que levou os médicos a recomendarem a nova cirurgia.

Leia a carta na íntegra:

CARTA AOS BRASILEIROS

Ao longo da minha vida tenho enfrentado duras batalhas, formado um imenso amor com minha amada esposa e família, além de fundar aquilo que acredito ser o melhor para o nosso Brasil.

Diante desse cenário de injustiça, com o cerceamento de minha liberdade que a vontade popular não seja silenciada, tomo a decisão de indicar o pleito sucessório como precedente à Presidência da República em 2026.

Entendo o quão desafiador é, diante de um país dividido por narrativas das mais diversas, lutar para que a democracia e a legitimidade não sejam esquecidas e renegadas apenas que continuar com uma ridicularização que insiste em manter os seus partidos acreditam ter retornado à responsabilidade de conduzir o Brasil com coragem, firmeza e coragem nas mãos do povo brasileiro.

Que Deus o abençoe e o capacite na vitória dessa caminhada de muito trabalho que honrará a Deus, a pátria, a família e a vida digna.

Brasília, 25 de dezembro de 2025.