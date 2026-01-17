POLÍTICA

Políticos baianos lamentam morte do deputado estadual Alan Sanches: 'A Bahia está de luto'

Câmara de Salvador e Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) decretaram luto de três dias

Millena Marques

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 15:54

Alan Sanches (União Brasil) Crédito: AscomALBA/AgênciaALBA

Diversos políticos baianos lamentaram a morte do deputado estadual Alan Sanches, que faleceu após sofrer um infarto neste sábado (17). Ele chegou a ser socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu. Veja abaixo as despedidas e homenagens de colegas do parlamentar.

ACM Neto

“É muito difícil até para escrever. Me perdoem até as poucas palavras. É uma dor muito grande no coração. Quando a gente perde um amigo, perde junto um pedaço da própria história. Esses momentos ensinam a gente, de forma mais dura possível, do valor dos laços verdadeiros. E Alan foi isso. Meu grande amigo, fiel, companheiro. Meu carinho e meu abraço apertado aos filhos Duda, Vitor, Léo e Bruna, e a toda a família. Que vocês sintam, todos os dias, o amor que Alan deixou em cada um”, afirmou o ex-prefeito de Salvador e vice-presidente nacional do União Brasil.

Alan Sanches 1 de 4

Bruno Reis

“Recebi com profundo pesar a notícia do falecimento do deputado estadual Alan Sanches, um amigo querido e um dos quadros mais qualificados da política baiana. A Bahia perde hoje um homem público dedicado, um médico de reputação inigualável e a sua família perde um homem extraordinário”, afirmou o prefeito.

Duda Sanches

"Meu pai foi o homem que me ensinou a viver. Com ele aprendi a amar o próximo, a fazer o bem sem olhar a quem, a agir com verdade, simplicidade e honestidade. Seus valores moldaram minha vida e a forma como enxergo o mundo", escreveu o vereador de Salvador, que é um dos quatro filho de Alan.

Ivana Bastos

"Hoje meu coração está em silêncio e em dor. Alan sempre foi um companheiro de longas datas, parte da minha caminhada e da minha história. Chegamos juntos ao PSD, dividimos o dia a dia no parlamento sempre com muito carinho, respeito, diálogo e consideração mútua”, disse a presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), a deputada Ivana Bastos, que decretou luto de três na Casa.

Carlos Muniz

"Trata-se de uma pessoa que tinha e sempre terá minha consideração. Eu aprendi muito com ele na Câmara. Ele foi um amigo pessoal que cultivamos em nossa caminhada política. Foi vereador e presidente da Câmara e conhecia como poucos a nossa cidade", escreveu Carlos Muniz, presidente da Câmara municipal de Salvador. A Casa decretou luto de três dias.

Paulo Azi

"A Bahia perde hoje um homem público que fez da política um espaço de cuidado, diálogo e compromisso com as pessoas. Alan Sanches construiu uma trajetória marcada pela seriedade, pela ética e pelo amor ao nosso estado. Médico por vocação e político por missão, levou para a vida pública a mesma sensibilidade com que cuidava de gente, sempre com respeito às instituições e espírito democrático", escreveu o deputado federal Paulo Azi.

Jerônimo Rodrigues

"Recebi com tristeza a notícia do falecimento prematuro do deputado estadual Alan Sanches. Mesmo estando em campos políticos opostos, sempre tive uma relação muito respeitosa com Alan, marcada pelo diálogo e espírito democrático. Professora Tatiana e eu nos solidarizamos com os familiares, amigos e com todos que conviveram com ele. Que Deus conforte a todos", escreveu o governador Jerônimo Rodrigues.

Rosemberg Pinto

“Tivemos a oportunidade de discutirmos bastante os temas da Bahia. Inauguramos uma relação de muita maturidade na Casa Legislativa. Tenho um apreço muito grande pelo deputado Alan, uma perda para a política. Minha solidariedade à família e aos seus amigos”, lamentou o deputado estadual e líder da Maioria na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Rosemberg Pinto (PT)

Leo Prates

"Estamos todos enlutados e tristes com a notícia do falecimento precoce do amigo e deputado estadual Alan Sanches. Alan foi um homem público dedicado, médico por vocação e político por compromisso, que construiu uma trajetória marcada pelo cuidado com as pessoas, pelo diálogo e pelo respeito. Atuou como vereador, presidente da Câmara de Salvador e como deputado estadual, sempre com sensibilidade e responsabilidade no exercício da vida pública", escreveu o deputado federal Leo Prates.

