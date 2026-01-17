Acesse sua conta
Além da política: Alan Sanches construiu trajetória como médico ortopedista

Deputado estadual era formado em Medicina e teve participação recorrente em pautas ligadas à saúde pública

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 13:29

Alan Sanches Crédito: Reprodução

O deputado estadual Alan Sanches, que morreu neste sábado (17), aos 58 anos, tinha formação sólida na área da saúde e atuou como médico antes de consolidar a carreira política. Natural de Salvador, ele nasceu em 13 de janeiro de 1968 e era pai de quatro filhos, entre eles o vereador Duda Sanches, do União Brasil.

Alan Eduardo Sanches dos Santos era formado em Medicina pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, em Salvador. Após a graduação, especializou-se em Ortopedia, área voltada ao diagnóstico e tratamento de doenças e lesões do sistema musculoesquelético. Essa formação médica antecede sua entrada na política e foi frequentemente citada por ele como base técnica para a atuação parlamentar.

A Medicina permaneceu como referência central de sua identidade profissional. A formação em Ortopedia contribuiu para que Alan Sanches tivesse participação ativa em debates relacionados à saúde pública, financiamento do SUS, estrutura hospitalar e políticas de atendimento tanto no âmbito municipal quanto estadual.

Na Câmara Municipal de Salvador, onde foi eleito vereador em 2004 e reeleito em 2008, Alan presidiu a Casa entre 2009 e 2010. Nesse período, foi presidente da Comissão de Educação e atuou como titular da Comissão Especial de Saúde, espaço em que acompanhou discussões sobre serviços de saúde da capital, atenção básica e gestão do sistema municipal.

A partir de 2011, já como deputado estadual na Assembleia Legislativa da Bahia, Alan Sanches passou a ter atuação ainda mais direta nas pautas da área. Ele foi vice-presidente da Comissão de Saúde e Saneamento em diferentes períodos e integrou a comissão de forma contínua ao longo de vários mandatos, tanto como titular quanto como suplente.

Além da Comissão de Saúde, participou de colegiados estratégicos que analisavam projetos com impacto direto na área médica e sanitária, como Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento, Meio Ambiente, Seca e Recursos Hídricos e Conselho de Ética. Também exerceu o cargo de procurador parlamentar da Alba entre 2019 e 2020 e foi 2º secretário da Mesa Diretora de 2021 a 2023.

A atuação parlamentar de Alan Sanches esteve concentrada na análise, fiscalização e acompanhamento de políticas públicas, mais do que na proposição de projetos ligados à prática médica individual. Ainda assim, sua formação como médico ortopedista foi frequentemente utilizada como argumento técnico em debates sobre estrutura hospitalar, investimentos em saúde e organização da rede pública.

Ao longo da carreira, Alan Sanches recebeu diversas condecorações concedidas pelo Comitê de Imprensa da Assembleia Legislativa da Bahia, entre elas o Troféu Destaque Parlamentar em diferentes anos e o Prêmio Rui Barbosa, em 2022, reconhecendo sua atuação legislativa.

A morte de Alan Sanches encerra a trajetória de um político que levou a formação médica para dentro do Parlamento, utilizando o conhecimento técnico como ferramenta de atuação institucional em uma das áreas mais sensíveis da administração pública.

