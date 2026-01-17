LUTO

Morre Alan Sanches, deputado estadual e ex-presidente da Câmara de Salvador, aos 58 anos

Parlamentar, que também era médico, morreu após sofrer um infarto na madrugada deste sábado (17)

Fernanda Varela

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 13:01

Alan Sanches Crédito: Divulgação

O deputado estadual Alan Sanches morreu na madrugada deste sábado (17), aos 58 anos. A informação foi confirmada por pessoas próximas ao parlamentar. Médico de formação, ele teve uma longa trajetória na política baiana, com passagens marcantes pelo Legislativo municipal e estadual.

Alan Sanches foi vítima de um infarto. Ele chegou a ser socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu. Até o momento, não foram divulgados detalhes oficiais sobre velório e sepultamento.

Atualmente filiado ao União Brasil, Alan exercia mandato na Assembleia Legislativa da Bahia, onde atuava como líder da oposição. Nos bastidores, ele também se articulava para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados nas próximas eleições.

Alan Sanches 1 de 4

Alan Eduardo Sanches dos Santos iniciou a carreira política como vereador de Salvador, eleito para o mandato de 2005 a 2008. Foi reeleito para o período seguinte, de 2009 a 2012, mandato ao qual renunciou. Durante sua passagem pela Câmara Municipal, presidiu a Casa entre 2009 e 2010 e teve atuação destacada em comissões ligadas à educação e à saúde.

Em 2011, foi eleito deputado estadual pela primeira vez, iniciando uma sequência de reeleições que se estendeu por diferentes legendas ao longo dos anos. Na Assembleia Legislativa, ocupou cargos na Mesa Diretora, como o de 2º secretário, além de ter atuado como procurador parlamentar e vice-presidente da Comissão de Saúde e Saneamento.

Ao longo da trajetória, integrou e presidiu comissões permanentes e especiais, entre elas Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento, Meio Ambiente, Saúde e Saneamento e o Conselho de Ética. No âmbito partidário, exerceu funções de liderança e vice-liderança em diferentes bancadas, sendo, mais recentemente, líder da minoria na Alba.

A morte de Alan Sanches provoca repercussão no meio político baiano e encerra a trajetória de um parlamentar que teve atuação contínua tanto no Legislativo municipal quanto no estadual.