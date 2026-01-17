Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Morre Alan Sanches, deputado estadual e ex-presidente da Câmara de Salvador, aos 58 anos

Parlamentar, que também era médico, morreu após sofrer um infarto na madrugada deste sábado (17)

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 13:01

Alan Sanches
Alan Sanches Crédito: Divulgação

O deputado estadual Alan Sanches morreu na madrugada deste sábado (17), aos 58 anos. A informação foi confirmada por pessoas próximas ao parlamentar. Médico de formação, ele teve uma longa trajetória na política baiana, com passagens marcantes pelo Legislativo municipal e estadual.

Alan Sanches foi vítima de um infarto. Ele chegou a ser socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu. Até o momento, não foram divulgados detalhes oficiais sobre velório e sepultamento.

Atualmente filiado ao União Brasil, Alan exercia mandato na Assembleia Legislativa da Bahia, onde atuava como líder da oposição. Nos bastidores, ele também se articulava para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados nas próximas eleições.

Alan Sanches

Alan Sanches por Reprodução
Alan Sanches por Reprodução
Alan Sanches por Reprodução
Alan Sanches por Reprodução
1 de 4
Alan Sanches por Reprodução

Alan Eduardo Sanches dos Santos iniciou a carreira política como vereador de Salvador, eleito para o mandato de 2005 a 2008. Foi reeleito para o período seguinte, de 2009 a 2012, mandato ao qual renunciou. Durante sua passagem pela Câmara Municipal, presidiu a Casa entre 2009 e 2010 e teve atuação destacada em comissões ligadas à educação e à saúde.

Em 2011, foi eleito deputado estadual pela primeira vez, iniciando uma sequência de reeleições que se estendeu por diferentes legendas ao longo dos anos. Na Assembleia Legislativa, ocupou cargos na Mesa Diretora, como o de 2º secretário, além de ter atuado como procurador parlamentar e vice-presidente da Comissão de Saúde e Saneamento.

Ao longo da trajetória, integrou e presidiu comissões permanentes e especiais, entre elas Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento, Meio Ambiente, Saúde e Saneamento e o Conselho de Ética. No âmbito partidário, exerceu funções de liderança e vice-liderança em diferentes bancadas, sendo, mais recentemente, líder da minoria na Alba.

Leia mais

Imagem - Idosa passa mal e morre ao andar em montanha-russa de terror no parque Universal Orlando

Idosa passa mal e morre ao andar em montanha-russa de terror no parque Universal Orlando

Imagem - Morre André Miceli, apresentador da Jovem Pan News, aos 46 anos

Morre André Miceli, apresentador da Jovem Pan News, aos 46 anos

Imagem - Erlan Bastos morreu de quê? Entenda o que é a tuberculose peritoneal, como evitar e os sintomas

Erlan Bastos morreu de quê? Entenda o que é a tuberculose peritoneal, como evitar e os sintomas

A morte de Alan Sanches provoca repercussão no meio político baiano e encerra a trajetória de um parlamentar que teve atuação contínua tanto no Legislativo municipal quanto no estadual. 

O político baiano deixa quatro filhos. Entre eles, o vereador Duda Sanches (União Brasil).

Mais recentes

Imagem - Horas antes de morrer, Alan Sanches falou sobre calor intenso em caminhada de 10 horas na Lavagem do Bonfim

Horas antes de morrer, Alan Sanches falou sobre calor intenso em caminhada de 10 horas na Lavagem do Bonfim
Imagem - Última entrevista de Alan Sanches foi na Lavagem do Bonfim, quando cravou ACM Neto como candidato

Última entrevista de Alan Sanches foi na Lavagem do Bonfim, quando cravou ACM Neto como candidato
Imagem - Além da política: Alan Sanches construiu trajetória como médico ortopedista

Além da política: Alan Sanches construiu trajetória como médico ortopedista

MAIS LIDAS

Imagem - BBB26: Primeira festa tem dois beijos na boca, desistência do programa e confusão
01

BBB26: Primeira festa tem dois beijos na boca, desistência do programa e confusão

Imagem - É agora ou nunca: 4 signos recebem ultimato do universo no amor ainda hoje (17 de janeiro)
02

É agora ou nunca: 4 signos recebem ultimato do universo no amor ainda hoje (17 de janeiro)

Imagem - Como é o sítio onde Daniel Cady mora após o fim do casamento com Ivete Sangalo
03

Como é o sítio onde Daniel Cady mora após o fim do casamento com Ivete Sangalo

Imagem - Horóscopo semanal: veja as previsões dos signos de 19 a 25 de janeiro de 2026
04

Horóscopo semanal: veja as previsões dos signos de 19 a 25 de janeiro de 2026