LUTO

Morre André Miceli, apresentador da Jovem Pan News, aos 46 anos

Jornalista era referência em inovação, comandava o Sociedade Digital e lutava contra um câncer de pâncreas

Fernanda Varela

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 12:07

André Miceli Crédito: Reprodução

O jornalista e apresentador André Miceli morreu na noite desta sexta-feira (16), aos 46 anos. Ele era um dos principais nomes da Jovem Pan News, onde apresentava o programa Sociedade Digital, e também atuava como CEO e editor-chefe da MIT Technology Review Brasil.

Reconhecido como uma das maiores referências em inovação e tecnologia no país, Miceli enfrentava um câncer de pâncreas. Apesar do tratamento, manteve discrição sobre o estado de saúde e seguiu produzindo conteúdo para a televisão, o portal e as redes sociais até os últimos dias.

André Miceli 1 de 3

Além da atuação no jornalismo, André Miceli também teve trajetória sólida na área acadêmica e empresarial. Ele era professor e coordenador na Fundação Getulio Vargas, além de fundador e presidente do conselho da Infobase, empresa do setor de tecnologia da informação.

Em nota, a MIT Technology Review Brasil destacou a capacidade do jornalista de identificar tendências e analisar o impacto da tecnologia no cotidiano, afirmando que sua contribuição deixou uma marca definitiva na redação e na comunidade construída ao longo dos anos.

A morte de Miceli gerou comoção nas redes sociais. O diretor-geral da Jovem Pan News, Carlos Aros, prestou homenagem ao colega. O senador Carlos Portinho também se manifestou, lembrando a trajetória profissional e acadêmica do jornalista.