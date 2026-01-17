Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Morre o jornalista e apresentador Erlan Bastos, aos 32 anos

Apresentador do Bora Amapá, ele atuava no Grupo Norte de Comunicação e mantinha o portal Em Off

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 11:01

Erlan Bastos
Erlan Bastos Crédito: Divulgação

O jornalista e apresentador Erlan Bastos morreu aos 32 anos neste sábado (17), em Teresina. A informação foi confirmada pelo Grupo Norte de Comunicação. Erlan estava internado no Instituto de Doenças Tropicais Natan Portella, na capital piauiense. A causa da morte de Erlan foi tuberculose peritoneal, uma forma rara da doença.

Leia mais

Imagem - Quarto Branco do BBB 26: após 100h, veja quem segue na disputa e ainda tem chance de entrar na casa

Quarto Branco do BBB 26: após 100h, veja quem segue na disputa e ainda tem chance de entrar na casa

Imagem - Incêndio em hotel faz ex-BBBs deixarem prédio às pressas em Maceió

Incêndio em hotel faz ex-BBBs deixarem prédio às pressas em Maceió

Imagem - Como é o sítio onde Daniel Cady mora após o fim do casamento com Ivete Sangalo

Como é o sítio onde Daniel Cady mora após o fim do casamento com Ivete Sangalo

Em nota, a NC TV Amapá lamentou a perda e destacou a trajetória recente do jornalista na emissora. “Com imenso pesar, nos despedimos de Erlan Bastos, apresentador do Bora Amapá, que chegou há pouco tempo para integrar nossa equipe, mas deixou uma marca profunda e definitiva no jornalismo do estado”, informou.

Erlan Bastos

Erlan Bastos por Reprodução
Erlan Bastos por Reprodução
Erlan Bastos por Reprodução
Erlan Bastos por Reprodução
Erlan Bastos por Reprodução
Erlan Bastos por Reprodução
Erlan Bastos por Divulgação
1 de 7
Erlan Bastos por Reprodução

A emissora ressaltou o impacto do trabalho do apresentador. “Em um período tão breve, Erlan conseguiu o que muitos levam anos para construir: mudou os rumos do jornalismo investigativo e crítico no Amapá. Com coragem, compromisso com a verdade e uma postura firme diante dos fatos, ele deu voz a denúncias, provocou reflexões e fortaleceu o papel do jornalismo como instrumento de fiscalização, justiça e cidadania”, diz o comunicado.

A nota também descreveu o perfil profissional do jornalista. “Sua presença era intensa, sua fala era direta e seu trabalho, necessário. Erlan não se acomodava. Questionava, investigava e seguia em frente, sempre com o olhar atento às demandas da sociedade amapaense”, acrescentou a emissora, que se solidarizou com familiares, amigos e colegas.

Natural de Manaus, no Amazonas, Erlan Bastos ficou conhecido inicialmente pela cobertura do universo dos famosos. Além de apresentar o Bora Amapá, ele era responsável pelo portal de notícias Em Off, voltado a celebridades e entretenimento.

Ao longo da carreira, passou por emissoras como a Record TV, onde comandou o Balanço Geral no Ceará, e pela TV Meio. Em dezembro do ano passado, havia sido contratado pelo Grupo Norte de Comunicação. Em 2024, também concorreu ao cargo de vereador em Teresina.

Mais recentes

Imagem - Depois de um longo aperto, dinheiro começa a fluir com mais facilidade para Câncer e outros 2 signos até o fim de 2026

Depois de um longo aperto, dinheiro começa a fluir com mais facilidade para Câncer e outros 2 signos até o fim de 2026
Imagem - Quarto Branco do BBB 26: após 100h, veja quem segue na disputa e ainda tem chance de entrar na casa

Quarto Branco do BBB 26: após 100h, veja quem segue na disputa e ainda tem chance de entrar na casa
Imagem - É agora ou nunca: 4 signos recebem ultimato do universo no amor ainda hoje (17 de janeiro)

É agora ou nunca: 4 signos recebem ultimato do universo no amor ainda hoje (17 de janeiro)

MAIS LIDAS

Imagem - Quem é Maria, a menina que vendia amendoim e cresceu nas noites do Rio Vermelho
01

Quem é Maria, a menina que vendia amendoim e cresceu nas noites do Rio Vermelho

Imagem - Quarto Branco do BBB 26: após 100h, veja quem segue na disputa e ainda tem chance de entrar na casa
02

Quarto Branco do BBB 26: após 100h, veja quem segue na disputa e ainda tem chance de entrar na casa

Imagem - 3 signos vão sentir o corpo renovado e a sorte aumentar a partir de hoje (16 de janeiro); veja se o seu está na lista
03

3 signos vão sentir o corpo renovado e a sorte aumentar a partir de hoje (16 de janeiro); veja se o seu está na lista

Imagem - BBB26: Primeira festa tem dois beijos na boca, desistência do programa e confusão
04

BBB26: Primeira festa tem dois beijos na boca, desistência do programa e confusão