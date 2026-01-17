LUTO

Morre o jornalista e apresentador Erlan Bastos, aos 32 anos

Apresentador do Bora Amapá, ele atuava no Grupo Norte de Comunicação e mantinha o portal Em Off

Fernanda Varela

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 11:01

Erlan Bastos Crédito: Divulgação

O jornalista e apresentador Erlan Bastos morreu aos 32 anos neste sábado (17), em Teresina. A informação foi confirmada pelo Grupo Norte de Comunicação. Erlan estava internado no Instituto de Doenças Tropicais Natan Portella, na capital piauiense. A causa da morte de Erlan foi tuberculose peritoneal, uma forma rara da doença.

Em nota, a NC TV Amapá lamentou a perda e destacou a trajetória recente do jornalista na emissora. “Com imenso pesar, nos despedimos de Erlan Bastos, apresentador do Bora Amapá, que chegou há pouco tempo para integrar nossa equipe, mas deixou uma marca profunda e definitiva no jornalismo do estado”, informou.

A emissora ressaltou o impacto do trabalho do apresentador. “Em um período tão breve, Erlan conseguiu o que muitos levam anos para construir: mudou os rumos do jornalismo investigativo e crítico no Amapá. Com coragem, compromisso com a verdade e uma postura firme diante dos fatos, ele deu voz a denúncias, provocou reflexões e fortaleceu o papel do jornalismo como instrumento de fiscalização, justiça e cidadania”, diz o comunicado.

A nota também descreveu o perfil profissional do jornalista. “Sua presença era intensa, sua fala era direta e seu trabalho, necessário. Erlan não se acomodava. Questionava, investigava e seguia em frente, sempre com o olhar atento às demandas da sociedade amapaense”, acrescentou a emissora, que se solidarizou com familiares, amigos e colegas.

Natural de Manaus, no Amazonas, Erlan Bastos ficou conhecido inicialmente pela cobertura do universo dos famosos. Além de apresentar o Bora Amapá, ele era responsável pelo portal de notícias Em Off, voltado a celebridades e entretenimento.