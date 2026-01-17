Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Como é o sítio onde Daniel Cady mora após o fim do casamento com Ivete Sangalo

Nutricionista se mudou para propriedade na Bahia depois do fim do casamento de 17 anos com a cantora

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 07:01

Conheça o sítio onde Daniel Cady está morando após separação
Conheça o sítio onde Daniel Cady está morando após separação Crédito: Reprodução

Após o término do casamento de 17 anos com Ivete Sangalo, o nutricionista Daniel Cady passou a viver em um sítio na Bahia. A propriedade, comprada durante a pandemia, tem sido apresentada por ele como um espaço de reconexão com a natureza e com um estilo de vida mais tranquilo.

Aos 40 anos, Daniel mantém no local dois cães adotados, galinhas e três cavalos, um para cada filho, Marcelinho, de 16 anos, e as gêmeas Marina e Helena, de 7. Segundo ele, a ideia sempre foi transformar o terreno em uma agrofloresta, com produção própria de alimentos e contato direto com a terra.

Sítio de Daniel Cady

Conheça detalhes do sítio de Daniel Cady por Reprodução
Conheça detalhes do sítio de Daniel Cady por Reprodução
Conheça detalhes do sítio de Daniel Cady por Reprodução
Conheça detalhes do sítio de Daniel Cady por Reprodução
Conheça detalhes do sítio de Daniel Cady por Reprodução
Conheça detalhes do sítio de Daniel Cady por Reprodução
Conheça detalhes do sítio de Daniel Cady por Reprodução
Conheça detalhes do sítio de Daniel Cady por Reprodução
Conheça detalhes do sítio de Daniel Cady por Reprodução
Conheça o sítio onde Daniel Cady está morando após separação por Reprodução
Conheça o sítio onde Daniel Cady está morando após separação por Reprodução
Conheça o sítio onde Daniel Cady está morando após separação por Reprodução
Conheça o sítio onde Daniel Cady está morando após separação por Reprodução
Conheça o sítio onde Daniel Cady está morando após separação por Reprodução
Conheça o sítio onde Daniel Cady está morando após separação por Reprodução
1 de 15
Conheça detalhes do sítio de Daniel Cady por Reprodução

Em um vídeo publicado em seu canal no YouTube, o nutricionista mostrou detalhes do sítio e explicou o significado do lugar em sua rotina. “Aqui é meu refúgio, um lugar que eu me reconecto, fico com meus bichos, um lugar de paz. Andei muitos anos buscando esse lugar e, na pandemia, me encontrei. Me encontrei e encontrei esse lugar, que é a realização de um sonho. Um pedaço de terra onde eu planto o que eu como. Um lugar para a gente passar o tempo e se manter equilibrado”, disse.

Além de cultivar verduras, legumes e cacau, Daniel também cria abelhas e consome ovos caipiras produzidos no próprio sítio. Um dos cavalos foi adquirido há cerca de dois meses e, segundo ele, faz sucesso com as filhas. “Minhas filhas adoram”, contou ao mostrar o animal.

No mesmo vídeo, Daniel explicou que a escolha por uma vida mais simples e afastada da cidade grande tem relação direta com o cuidado com a saúde física e emocional. “Eu vinha para cá para plantar. Esse contato com a terra, plantar, colher e estar perto dos bichos, em harmonia com a natureza, acordando cedo, dormindo cedo, junto com a engrenagem dos ciclos, das estações, isso tem sido, para mim, um grande diferencial na minha vida, nesse cultivo de saúde e de bem-estar”, afirmou.

Leia mais

Imagem - Qual é o perfume de Ivete Sangalo? Veja versões mais baratas e super parecidas

Qual é o perfume de Ivete Sangalo? Veja versões mais baratas e super parecidas

Imagem - Solteira, Ivete Sangalo curte férias em Trancoso e se hospeda em mansão com diária de R$ 50 mil

Solteira, Ivete Sangalo curte férias em Trancoso e se hospeda em mansão com diária de R$ 50 mil

Imagem - Quanto custa sair no Bloco Coruja com Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador

Quanto custa sair no Bloco Coruja com Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador

Daniel Cady e Ivete Sangalo anunciaram em novembro o fim do relacionamento. Desde então, o nutricionista tem compartilhado momentos da nova fase, marcada por uma rotina mais próxima da natureza e da produção sustentável.

Tags:

Ivete Sangalo Daniel Cady

Mais recentes

Imagem - Acabou a espera: Saiba quais signos terão uma virada poderosa e pé no chão a partir de hoje (17 de janeiro)

Acabou a espera: Saiba quais signos terão uma virada poderosa e pé no chão a partir de hoje (17 de janeiro)
Imagem - Um poder adormecido desperta hoje (17 de janeiro) e coloca 3 signos em um caminho sem volta

Um poder adormecido desperta hoje (17 de janeiro) e coloca 3 signos em um caminho sem volta
Imagem - A avalanche de turistas israelenses que mudou o cenário de um paraíso na Bahia

A avalanche de turistas israelenses que mudou o cenário de um paraíso na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura de Salvador abre inscrições para o programa Minha Casa, Minha Vida; veja critérios
01

Prefeitura de Salvador abre inscrições para o programa Minha Casa, Minha Vida; veja critérios

Imagem - Filho é preso por arremessar a mãe idosa da janela de apartamento
02

Filho é preso por arremessar a mãe idosa da janela de apartamento

Imagem - Como é a cobertura duplex de Faustão vendida por R$ 120 milhões com 20 vagas na garagem, sala de massagem e 1,4 mil m²
03

Como é a cobertura duplex de Faustão vendida por R$ 120 milhões com 20 vagas na garagem, sala de massagem e 1,4 mil m²

Imagem - Clube de Guilherme Bellintani anuncia ídolo do Bahia para a temporada 2026
04

Clube de Guilherme Bellintani anuncia ídolo do Bahia para a temporada 2026