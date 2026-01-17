'REFÚGIO'

Como é o sítio onde Daniel Cady mora após o fim do casamento com Ivete Sangalo

Nutricionista se mudou para propriedade na Bahia depois do fim do casamento de 17 anos com a cantora

Fernanda Varela

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 07:01

Conheça o sítio onde Daniel Cady está morando após separação Crédito: Reprodução

Após o término do casamento de 17 anos com Ivete Sangalo, o nutricionista Daniel Cady passou a viver em um sítio na Bahia. A propriedade, comprada durante a pandemia, tem sido apresentada por ele como um espaço de reconexão com a natureza e com um estilo de vida mais tranquilo.

Aos 40 anos, Daniel mantém no local dois cães adotados, galinhas e três cavalos, um para cada filho, Marcelinho, de 16 anos, e as gêmeas Marina e Helena, de 7. Segundo ele, a ideia sempre foi transformar o terreno em uma agrofloresta, com produção própria de alimentos e contato direto com a terra.

Sítio de Daniel Cady 1 de 15

Em um vídeo publicado em seu canal no YouTube, o nutricionista mostrou detalhes do sítio e explicou o significado do lugar em sua rotina. “Aqui é meu refúgio, um lugar que eu me reconecto, fico com meus bichos, um lugar de paz. Andei muitos anos buscando esse lugar e, na pandemia, me encontrei. Me encontrei e encontrei esse lugar, que é a realização de um sonho. Um pedaço de terra onde eu planto o que eu como. Um lugar para a gente passar o tempo e se manter equilibrado”, disse.

Além de cultivar verduras, legumes e cacau, Daniel também cria abelhas e consome ovos caipiras produzidos no próprio sítio. Um dos cavalos foi adquirido há cerca de dois meses e, segundo ele, faz sucesso com as filhas. “Minhas filhas adoram”, contou ao mostrar o animal.

No mesmo vídeo, Daniel explicou que a escolha por uma vida mais simples e afastada da cidade grande tem relação direta com o cuidado com a saúde física e emocional. “Eu vinha para cá para plantar. Esse contato com a terra, plantar, colher e estar perto dos bichos, em harmonia com a natureza, acordando cedo, dormindo cedo, junto com a engrenagem dos ciclos, das estações, isso tem sido, para mim, um grande diferencial na minha vida, nesse cultivo de saúde e de bem-estar”, afirmou.