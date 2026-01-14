MAINHA CHEIROSA

Qual é o perfume de Ivete Sangalo? Veja versões mais baratas e super parecidas

Fragrância favorita da cantora tem aroma doce e envolvente, e já ganhou alternativas nacionais com preços mais acessíveis

Fernanda Varela

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 14:05

Ivete Sangalo Crédito: Reprodução

Ivete Sangalo é conhecida por deixar sua marca por onde passa, seja no palco, nas ruas do Carnaval ou fora dos holofotes. E isso também vale para o perfume que costuma usar. A fragrância escolhida pela cantora é importada, sofisticada e tem valor elevado, o que despertou curiosidade entre fãs e consumidoras.

O perfume usado por Ivete é o Call Me Darling, da Carolina Herrera. A fragrância é classificada como Eau de Parfum e combina notas de flor de laranjeira, fava tonka, também conhecida como cumaru, e um acorde adocicado de leite de cereja. O resultado é um aroma floral branco, doce e cremoso, com fundo âmbar e presença marcante.

No site oficial da marca, o perfume custa cerca de R$ 969. O valor alto, no entanto, não impediu que versões nacionais com perfil olfativo parecido ganhassem espaço entre quem busca o mesmo estilo sem gastar tanto.

Entre as opções mais próximas do perfume usado por Ivete está o Natura Ilía Ser, que traz notas florais brancas, âmbar e baunilha, além de um toque cítrico. A fragrância mantém o equilíbrio entre doçura e sofisticação e custa em torno de R$ 194,90.

Outra alternativa é o Água Intensa Sândalo e Fava Tonka, da Mahogany, com perfil floral oriental e base amadeirada. O perfume aposta em notas de sândalo, fava tonka e musk, criando um aroma cremoso e envolvente, vendido por cerca de R$ 149,90.

O Liz Intenso, de O Boticário, também aparece entre os similares. Com fundo ambarado, especiado e toque de baunilha, é uma opção mais intensa, indicada principalmente para a noite, com preço médio de R$ 164,90.

Já para quem busca versões ainda mais acessíveis, Eudora Kiss Me Rosa Marcante e Egeo Dolce apostam em notas doces, florais e ambaradas, mantendo a feminilidade e o impacto olfativo, com valores a partir de R$ 94,99. O Natura Ilía tradicional também entra na lista, com perfil floral frutado, baunilha e flor de laranjeira, reforçando a semelhança com o perfume importado.

Perfume escolhido por Ivete Sangalo Crédito: Divulgação/Fragrântica

Entre todas as opções, o Natura Ilía Ser é apontado como o que mais se aproxima do Call Me Darling, principalmente pela combinação de flor de laranjeira, doçura equilibrada e fundo cremoso. Já os demais trazem releituras que variam entre o floral doce e o oriental amadeirado, atendendo a diferentes gostos e ocasiões.