Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Qual é o perfume de Ivete Sangalo? Veja versões mais baratas e super parecidas

Fragrância favorita da cantora tem aroma doce e envolvente, e já ganhou alternativas nacionais com preços mais acessíveis

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 14:05

Ivete Sangalo
Ivete Sangalo Crédito: Reprodução

Ivete Sangalo é conhecida por deixar sua marca por onde passa, seja no palco, nas ruas do Carnaval ou fora dos holofotes. E isso também vale para o perfume que costuma usar. A fragrância escolhida pela cantora é importada, sofisticada e tem valor elevado, o que despertou curiosidade entre fãs e consumidoras.

O perfume usado por Ivete é o Call Me Darling, da Carolina Herrera. A fragrância é classificada como Eau de Parfum e combina notas de flor de laranjeira, fava tonka, também conhecida como cumaru, e um acorde adocicado de leite de cereja. O resultado é um aroma floral branco, doce e cremoso, com fundo âmbar e presença marcante.

Opções similares ao perfume de Ivete Sangalo

Natura Ilia Ser é o mais parecido com o perfume usado por Ivete por Divulgação
Egeo Dolce por Divulgação
Eudora Kiss Me Rosa Marcante por Divulgação
Liz Intenso, de O Boticário por Divulgação
Ilia tradicional também é uma opção por Divulgação
Água Intensa Sândalo e Fava Tonka, da Mahogany por Divulgação
1 de 6
Natura Ilia Ser é o mais parecido com o perfume usado por Ivete por Divulgação

No site oficial da marca, o perfume custa cerca de R$ 969. O valor alto, no entanto, não impediu que versões nacionais com perfil olfativo parecido ganhassem espaço entre quem busca o mesmo estilo sem gastar tanto.

Entre as opções mais próximas do perfume usado por Ivete está o Natura Ilía Ser, que traz notas florais brancas, âmbar e baunilha, além de um toque cítrico. A fragrância mantém o equilíbrio entre doçura e sofisticação e custa em torno de R$ 194,90.

Leia mais

Imagem - Henri Castelli deixa casa do BBB 26 e é levado ao hospital após ter convulsão durante prova de resistência

Henri Castelli deixa casa do BBB 26 e é levado ao hospital após ter convulsão durante prova de resistência

Imagem - Maíra Cardi revela que deu cartão de crédito black para babá da filha: 'Nem olho a fatura'

Maíra Cardi revela que deu cartão de crédito black para babá da filha: 'Nem olho a fatura'

Imagem - Thais Carla posa de calcinha e sutiã após perder 81kg e mostra novo corpo

Thais Carla posa de calcinha e sutiã após perder 81kg e mostra novo corpo

Outra alternativa é o Água Intensa Sândalo e Fava Tonka, da Mahogany, com perfil floral oriental e base amadeirada. O perfume aposta em notas de sândalo, fava tonka e musk, criando um aroma cremoso e envolvente, vendido por cerca de R$ 149,90.

O Liz Intenso, de O Boticário, também aparece entre os similares. Com fundo ambarado, especiado e toque de baunilha, é uma opção mais intensa, indicada principalmente para a noite, com preço médio de R$ 164,90.

Já para quem busca versões ainda mais acessíveis, Eudora Kiss Me Rosa Marcante e Egeo Dolce apostam em notas doces, florais e ambaradas, mantendo a feminilidade e o impacto olfativo, com valores a partir de R$ 94,99. O Natura Ilía tradicional também entra na lista, com perfil floral frutado, baunilha e flor de laranjeira, reforçando a semelhança com o perfume importado.

Perfume escolhido por Ivete Sangalo
Perfume escolhido por Ivete Sangalo Crédito: Divulgação/Fragrântica

Entre todas as opções, o Natura Ilía Ser é apontado como o que mais se aproxima do Call Me Darling, principalmente pela combinação de flor de laranjeira, doçura equilibrada e fundo cremoso. Já os demais trazem releituras que variam entre o floral doce e o oriental amadeirado, atendendo a diferentes gostos e ocasiões.

As alternativas nacionais mostram que é possível se inspirar no perfume usado por Ivete Sangalo sem comprometer o orçamento, mantendo um aroma marcante, elegante e com boa presença no dia a dia.

Tags:

Ivete Sangalo

Mais recentes

Imagem - Henri Castelli volta à casa do BBB 26, tem nova convulsão e confinados se desesperam

Henri Castelli volta à casa do BBB 26, tem nova convulsão e confinados se desesperam
Imagem - Tendência das unhas super curtas está na moda em 2026, mas dessa cor

Tendência das unhas super curtas está na moda em 2026, mas dessa cor
Imagem - Câncer e Leão recebem notícia emocionante, enquanto Virgem vive grande bênção financeira a partir de hoje (14 de janeiro)

Câncer e Leão recebem notícia emocionante, enquanto Virgem vive grande bênção financeira a partir de hoje (14 de janeiro)

MAIS LIDAS

Imagem - Às vésperas da inauguração, nova rodoviária de Salvador gera incertezas entre lojistas
01

Às vésperas da inauguração, nova rodoviária de Salvador gera incertezas entre lojistas

Imagem - Casal de 20 anos é encontrado morto, nu e com ventilador ligado dentro de casa
02

Casal de 20 anos é encontrado morto, nu e com ventilador ligado dentro de casa

Imagem - Titular do Vitória no rebaixamento de 2021 é anunciado por time da Série D
03

Titular do Vitória no rebaixamento de 2021 é anunciado por time da Série D

Imagem - Uma virada interna marca o início de uma fase de cura para esses 3 signos nesta quarta-feira (14 de janeiro)
04

Uma virada interna marca o início de uma fase de cura para esses 3 signos nesta quarta-feira (14 de janeiro)