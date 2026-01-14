EMAGRECEU

Thais Carla posa de calcinha e sutiã após perder 81kg e mostra novo corpo

Influenciadora contou que passou a investir em uma rotina fitness e cuidados com a saúde

Fernanda Varela

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 12:25

Thais Carla Crédito: Reprodução/Instagram

Thais Carla usou as redes sociais nesta quarta-feira (14) para dividir com os seguidores a surpresa com as mudanças no próprio corpo após uma longa jornada de emagrecimento. Aos 34 anos, ela apareceu de lingerie em um vídeo publicado no Instagram e afirmou estar impactada com a transformação desde que decidiu adotar uma vida mais ativa.

Thais Carla exibe corpo após perder 81kg Crédito: Reprodução

“Gente, eu vim aqui de calcinha e sutiã só para mostrar para vocês que estou chocada. Estou chocada como meu corpo mudou”, disse. Em tom bem-humorado, a influenciadora comentou sobre o excesso de pele na região da barriga. “Olha essa cinturinha de vilão. Um peito extra”, brincou, antes de incentivar os seguidores. “Chocada. Então, meu amor, bora malhar.”

Recentemente, Thais comemorou a perda de 81 quilos e se emocionou ao refazer o exame de bioimpedância, procedimento que avalia a composição corporal por meio de uma corrente elétrica de baixa intensidade. No resultado, ela aparece com 140,2 quilos, sendo 71,6 quilos de massa magra e 38 quilos de gordura corporal.

Na ocasião, a influenciadora falou abertamente sobre o processo de emagrecimento e os cuidados necessários ao longo do caminho. “Tem que fazer a bariátrica, tem que malhar, tem que se cuidar, suplementar e cuidar de si, que é o mais importante. Não queira milagre, não. Tem que correr atrás”, afirmou.

Além de receber elogios e mensagens de apoio, Thais também contou que realizou outro procedimento voltado para estimular a produção de colágeno e auxiliar na destruição das células de gordura, como forma de preparar a pele para futuras cirurgias.

“Gente, vocês estão me enchendo de mensagens falando: ‘Para que você vai fazer isso se você vai fazer cirurgia?’. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Para a pele ficar firme, a gente tem que tratar da pele, não é só emagrecer e fazer cirurgia”, desabafou.

Ela explicou que o tratamento prévio é fundamental para garantir melhores resultados. “E aí você fazer cirurgia com a pele toda assim, caída, flácida, sem rigidez, sem nada? Não. Quero parecer que nunca tive uma barriga grande na vida, então tem que tratar, sim, antes de fazer qualquer cirurgia”, completou.