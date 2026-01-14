Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Thais Carla posa de calcinha e sutiã após perder 81kg e mostra novo corpo

Influenciadora contou que passou a investir em uma rotina fitness e cuidados com a saúde

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 12:25

Thais Carla
Thais Carla Crédito: Reprodução/Instagram

Thais Carla usou as redes sociais nesta quarta-feira (14) para dividir com os seguidores a surpresa com as mudanças no próprio corpo após uma longa jornada de emagrecimento. Aos 34 anos, ela apareceu de lingerie em um vídeo publicado no Instagram e afirmou estar impactada com a transformação desde que decidiu adotar uma vida mais ativa.

Thais Carla exibe corpo após perder 81kg
Thais Carla exibe corpo após perder 81kg Crédito: Reprodução

“Gente, eu vim aqui de calcinha e sutiã só para mostrar para vocês que estou chocada. Estou chocada como meu corpo mudou”, disse. Em tom bem-humorado, a influenciadora comentou sobre o excesso de pele na região da barriga. “Olha essa cinturinha de vilão. Um peito extra”, brincou, antes de incentivar os seguidores. “Chocada. Então, meu amor, bora malhar.”

Thais Carla

Thais Carla e família no Beach Park por Reprodução
Thais Carla e família no Beach Park por Reprodução
Thais Carla e filhas por Reprodução
Thais Carla revela diagnóstico por Reprodução
Thais Carla surpreendeu seguidores por Reprodução | Instagram
Thais Carla fala sobre o corpo após perder 75 kg por Reprodução
Thais Carla por Reprodução
Thais Carla volta ao ballet após cirurgia bariátrica e perda de 52kg por Reprodução/Instagram
Thais Carla por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Thais Carla iniciar processo de emagrecimento por Reprodução/Instagram
Thais Carla mostra nova numeração de calça após eliminar 60kg com bariátrica por Reprodução/Instagram
Thais Carla exibe corpo após bariátrica por Reprodução
Thais Carla mostra resultado da rotina de treinos por Reprodução
Thais Carla brilha em baile luxuoso por Reprodução/Instagram
Thais Carla brilha em baile luxuoso por Reprodução/Instagram
Thais Carla brilha em baile luxuoso por Reprodução/Instagram
Thais Carla mostra resultado da cirurgia por Reprodução/Instagram
Thais Carla antes da bariátrica por Reprodução
Thais Carla antes da bariátrica por Reprodução
Thais Carla após bariátrica por Reprodução
Thais Carla por Reprodução
Thais Carla por Reprodução/Instagram
Thais Carla no Camarote 2222 na Barra por Marina Branco / CORREIO
Thais Carla aparece nua com marido nas redes sociais por Redes sociais
1 de 24
Thais Carla e família no Beach Park por Reprodução

Recentemente, Thais comemorou a perda de 81 quilos e se emocionou ao refazer o exame de bioimpedância, procedimento que avalia a composição corporal por meio de uma corrente elétrica de baixa intensidade. No resultado, ela aparece com 140,2 quilos, sendo 71,6 quilos de massa magra e 38 quilos de gordura corporal.

Na ocasião, a influenciadora falou abertamente sobre o processo de emagrecimento e os cuidados necessários ao longo do caminho. “Tem que fazer a bariátrica, tem que malhar, tem que se cuidar, suplementar e cuidar de si, que é o mais importante. Não queira milagre, não. Tem que correr atrás”, afirmou.

Thais Carla mostra excesso de pele na barriga

Thais Carla mostra resultado da cirurgia por Reprodução/Instagram
Thais Carla mostra resultado da cirurgia por Reprodução/Instagram
Thais Carla mostra excesso de pele na barriga por Reprodução
Thais Carla mostra excesso de pele na barriga por Reprodução
Thais Carla mostra excesso de pele na barriga por Reprodução
1 de 5
Thais Carla mostra resultado da cirurgia por Reprodução/Instagram

Além de receber elogios e mensagens de apoio, Thais também contou que realizou outro procedimento voltado para estimular a produção de colágeno e auxiliar na destruição das células de gordura, como forma de preparar a pele para futuras cirurgias.

“Gente, vocês estão me enchendo de mensagens falando: ‘Para que você vai fazer isso se você vai fazer cirurgia?’. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Para a pele ficar firme, a gente tem que tratar da pele, não é só emagrecer e fazer cirurgia”, desabafou.

Ela explicou que o tratamento prévio é fundamental para garantir melhores resultados. “E aí você fazer cirurgia com a pele toda assim, caída, flácida, sem rigidez, sem nada? Não. Quero parecer que nunca tive uma barriga grande na vida, então tem que tratar, sim, antes de fazer qualquer cirurgia”, completou.

Leia mais

Imagem - Capricórnio, Touro e mais 2 signos recebem forte bênção do Universo e entram em fase de abundância a partir de hoje (14 de janeiro)

Capricórnio, Touro e mais 2 signos recebem forte bênção do Universo e entram em fase de abundância a partir de hoje (14 de janeiro)

Imagem - Carta 'Os Caminhos' domina o Baralho Cigano desta quarta-feira (14 de janeiro): ciclo de prosperidade começa a se abrir

Carta 'Os Caminhos' domina o Baralho Cigano desta quarta-feira (14 de janeiro): ciclo de prosperidade começa a se abrir

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (14 de janeiro) avisa a 3 signos: o maior medo da sua vida está próximo, mas vai arrancar todo peso e dor

Anjo da Guarda desta quarta (14 de janeiro) avisa a 3 signos: o maior medo da sua vida está próximo, mas vai arrancar todo peso e dor

Segundo Thais, a decisão de compartilhar cada etapa do processo tem um motivo claro. Ela afirma que quer ser o mais transparente possível com o público e mostrar a realidade por trás da transformação, incluindo cuidados, procedimentos e disciplina diária.

Tags:

Thais Carla Bariátrica

Mais recentes

Imagem - Solange Couto revela no BBB 26 que perdeu tudo após golpe: ‘Não tinha dinheiro nem para comer’

Solange Couto revela no BBB 26 que perdeu tudo após golpe: ‘Não tinha dinheiro nem para comer’
Imagem - Maíra Cardi revela que deu cartão de crédito black para babá da filha: 'Nem olho a fatura'

Maíra Cardi revela que deu cartão de crédito black para babá da filha: 'Nem olho a fatura'
Imagem - O passado perde força e 5 signos vivem um dia que muda tudo emocionalmente hoje (14 de janeiro)

O passado perde força e 5 signos vivem um dia que muda tudo emocionalmente hoje (14 de janeiro)

MAIS LIDAS

Imagem - Casal de 20 anos é encontrado morto, nu e com ventilador ligado dentro de casa
01

Casal de 20 anos é encontrado morto, nu e com ventilador ligado dentro de casa

Imagem - Governo Trump suspende emissão de vistos para cidadãos do Brasil, diz TV
02

Governo Trump suspende emissão de vistos para cidadãos do Brasil, diz TV

Imagem - Os 10 radares que mais multam motoristas em Salvador; veja lista
03

Os 10 radares que mais multam motoristas em Salvador; veja lista

Imagem - Blogueira é presa por venda ilegal de canetas emagrecedoras em Salvador
04

Blogueira é presa por venda ilegal de canetas emagrecedoras em Salvador