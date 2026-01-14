Acesse sua conta
Anjo da Guarda desta quarta (14 de janeiro) avisa a 3 signos: o maior medo da sua vida está próximo, mas vai arrancar todo peso e dor

Você está prestes a receber a notícia que mais temia, mas ela vem para tirar um peso antigo das suas costas e abrir um novo caminho

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 00:30

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia
Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

A energia espiritual desta quarta-feira (14) traz um movimento forte de verdade, encerramento e libertação. Algo que vinha sendo adiado, escondido ou evitado finalmente se apresenta. Pode parecer desconfortável no primeiro momento, mas o Anjo da Guarda mostra que essa revelação chega para limpar o terreno, curar angústias e permitir que a vida volte a fluir com mais leveza. Para três signos, essa notícia muda completamente a forma de enxergar uma situação que vinha consumindo energia emocional.

Câncer

Você sente que algo está fora do lugar há tempos, especialmente em relações pessoais ou familiares. Nesta terça-feira (14), uma conversa ou informação vem à tona e, embora mexa com suas emoções, traz exatamente a clareza que faltava. O que parecia ameaça se revela libertação. Você vai perceber que estava carregando uma culpa ou medo que não era seu. A partir desse dia, decisões mais firmes começam a surgir.

10 livros para quem é do signo de Câncer

A Hipótese do Amor – Ali Hazelwood: Romance fofo, inteligente e emocional - a vibe perfeita para o signo. por Divulgação
Capitães da Areia – Jorge Amado: Humano, doloroso e cheio de compaixão - conversa com o coração canceriano. por Divulgação
Mil Beijos de Garoto – Tillie Cole: Sensível e devastador - Câncer gosta de sentir profundamente. por Divulgação
Era Uma Vez um Coração Partido – Stephanie Garber: Mágico, romântico e melancólico - o tom que Câncer ama. por Divulgação
O Vilarejo – Raphael Montes: Sombrio, emocional e atmosférico - Câncer se envolve totalmente. por Divulgação
O Oceano no Fim do Caminho – Neil Gaiman: Fantasia nostálgica e íntima - o tipo de história que toca o signo. por Divulgação
Para Todos os Garotos que Já Amei – Jenny Han: Doçura pura, família, afeto - a zona de conforto de Câncer. por Divulgação
A Coragem de Ser Imperfeito – Brené Brown: Vulnerabilidade e conexão - temas que fazem sentido para o signo. por Divulgação
Um Defeito de Cor – Ana Maria Gonçalves: Histórico, emotivo, potente - Câncer mergulha de cabeça. por Divulgação
A Canção de Aquiles – Madeline Miller: Trágico e profundamente sensível - exatamente o drama emocional favorito. por Divulgação
1 de 10
A Hipótese do Amor – Ali Hazelwood: Romance fofo, inteligente e emocional - a vibe perfeita para o signo. por Divulgação

Virgem

O Anjo da Guarda mostra que você vinha tentando controlar um cenário que já não dependia mais de você. A notícia que chega agora desfaz uma expectativa, mas também quebra um ciclo de ansiedade. Algo que você temia perder ou enfrentar se resolve de forma mais simples do que imaginava. A mente se acalma, e o corpo sente o alívio quase imediatamente. É o começo de uma fase mais estável.

10 livros para quem é do signo de Virgem

Trono de Vidro – Sarah J. Maas: Virgem gosta de crescimento, disciplina e personagens estratégicos. por Divulgação
Oito Montanhas – Paolo Cognetti: Contemplativo, preciso e emocional sem exageros - a cara do signo. por Divulgação
Morte no Nilo – Agatha Christie: Mistério lógico e elegante - Virgem ama desvendar padrões. por Divulgação
A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver – Ana Claudia Quintana Arantes: Reflexivo, direto, humano - combina com a profundidade virginiana. por Divulgação
Quarto de Despejo – Carolina Maria de Jesus: Realidade dura, observação precisa e força - Virgem respeita autenticidade. por Divulgação
O Conto da Aia – Margaret Atwood: Crítico e inteligente - estimula a mente analítica. por Divulgação
Os Dois Morrem no Final – Adam Silvera: Emotivo, mas com estrutura enxuta - exatamente o que Virgem gosta. por Divulgação
A Razão do Amor – Ali Hazelwood: Romance com ciência, lógica e método - impossível ser mais virginiano. por Divulgação
As Aventuras de Sherlock Holmes – Arthur Conan Doyle: Raciocínio puro - match total com Virgem. por Divulgação
Klara e o Sol – Kazuo Ishiguro: Sutil, controlado e cheio de camadas - perfeito para o signo. por Divulgação
1 de 10
Trono de Vidro – Sarah J. Maas: Virgem gosta de crescimento, disciplina e personagens estratégicos. por Divulgação

Peixes

Você pode receber uma confirmação, resposta ou posicionamento que muda os rumos de um projeto ou relacionamento. Mesmo que a princípio soe duro, o resultado é libertador. O que não tinha mais base se desfaz, e você finalmente entende por que tanta pressão vinha existindo. A energia do dia permite que você retome o controle da sua vida sem carregar o peso dos outros.

10 livros para quem é do signo de Peixes

O Circo da Noite – Erin Morgenstern: Atmosférico, mágico, sensorial - totalmente a estética pisciana. por Divulgação
Capão Pecado – Ferréz: Humano, emotivo e social - Peixes sente cada camada do livro. por Divulgação
A Mulher na Cabine 10 – Ruth Ware: Psicológico, sensorial e claustrofóbico - perfeito para a intensidade emocional do signo. por Divulgação
O Segredo – Rhonda Byrne: Peixes vibra com temas de energia, intenção e espiritualidade. por Divulgação
A Melodia Feroz – V. E. Schwab: Sombrio, artístico e emocional - a vibe estética que Peixes ama. por Divulgação
A Livraria dos Finais Felizes – Katarina Bivald: Afeto, gentileza e nostalgia - combina com o coração terno do signo. por Divulgação
O Pequeno Príncipe – Antoine de Saint-Exupéry: Imaginativo, simbólico, poético - Peixes vibra profundamente. por Divulgação
A Casa dos Espíritos – Isabel Allende: Mágico, emocional, espiritual e cheio de imagens - a alma pisciana mergulha profundamente. por Divulgação
Wind Weaver: a guardiã do vento – Julie Johnson: Poético, sensorial, carregado de atmosfera - Peixes se conecta com esse mundo intuitivo. por Divulgação
Um Caminho Para a Liberdade – Jojo Moyes: Emoção, propósito e impacto humano - tudo que o signo busca nas histórias. por Divulgação
1 de 10
O Circo da Noite – Erin Morgenstern: Atmosférico, mágico, sensorial - totalmente a estética pisciana. por Divulgação

Mensagem do dia

A verdade pode assustar, mas ela nunca chega para destruir. Ela chega para libertar. Hoje, permita que o que precisa ser revelado venha à tona, porque só assim o seu coração volta a respirar em paz.

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

