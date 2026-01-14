ASTROLOGIA

Anjo da Guarda desta quarta (14 de janeiro) avisa a 3 signos: o maior medo da sua vida está próximo, mas vai arrancar todo peso e dor

Você está prestes a receber a notícia que mais temia, mas ela vem para tirar um peso antigo das suas costas e abrir um novo caminho

Fernanda Varela

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 00:30

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

A energia espiritual desta quarta-feira (14) traz um movimento forte de verdade, encerramento e libertação. Algo que vinha sendo adiado, escondido ou evitado finalmente se apresenta. Pode parecer desconfortável no primeiro momento, mas o Anjo da Guarda mostra que essa revelação chega para limpar o terreno, curar angústias e permitir que a vida volte a fluir com mais leveza. Para três signos, essa notícia muda completamente a forma de enxergar uma situação que vinha consumindo energia emocional.

Câncer

Você sente que algo está fora do lugar há tempos, especialmente em relações pessoais ou familiares. Nesta terça-feira (14), uma conversa ou informação vem à tona e, embora mexa com suas emoções, traz exatamente a clareza que faltava. O que parecia ameaça se revela libertação. Você vai perceber que estava carregando uma culpa ou medo que não era seu. A partir desse dia, decisões mais firmes começam a surgir.

10 livros para quem é do signo de Câncer 1 de 10

Virgem

O Anjo da Guarda mostra que você vinha tentando controlar um cenário que já não dependia mais de você. A notícia que chega agora desfaz uma expectativa, mas também quebra um ciclo de ansiedade. Algo que você temia perder ou enfrentar se resolve de forma mais simples do que imaginava. A mente se acalma, e o corpo sente o alívio quase imediatamente. É o começo de uma fase mais estável.

10 livros para quem é do signo de Virgem 1 de 10

Peixes

Você pode receber uma confirmação, resposta ou posicionamento que muda os rumos de um projeto ou relacionamento. Mesmo que a princípio soe duro, o resultado é libertador. O que não tinha mais base se desfaz, e você finalmente entende por que tanta pressão vinha existindo. A energia do dia permite que você retome o controle da sua vida sem carregar o peso dos outros.

10 livros para quem é do signo de Peixes 1 de 10

Mensagem do dia