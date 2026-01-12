O BAIANO TEM O MOLHO

Veja qual foi o prêmio milionário que Wagner Moura ganhou ao vencer o Globo de Ouro

Prêmio inclui experiências de luxo e viagens internacionais, mesmo sem pagamento em dinheiro pela estatueta

Fernanda Varela

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 17:23

Wagner Moura venceu o prêmio de melhor ator em filme de drama no Globo de Ouro 2026 por "O Agente Secreto" Crédito: Golden Globes/Reprodução

Wagner Moura entrou para a história neste domingo (11) ao vencer o Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme de Drama por O Agente Secreto. Além da estatueta, o ator brasileiro também recebeu um dos mimos mais valiosos da premiação, a chamada Ultimate Gift Bag, uma bolsa de presentes avaliada em US$ 1 milhão, o equivalente a cerca de R$ 5,4 milhões.

Diferentemente de outras premiações, o Globo de Ouro não paga prêmios em dinheiro aos vencedores. Em vez disso, os artistas contemplados recebem essa seleção de itens e experiências de altíssimo padrão, que reúne desde produtos de luxo até viagens exclusivas em destinos internacionais.

Entre os destaques da bolsa estão estadias nas Maldivas e a possibilidade de fretar iates pelo Triângulo de Coral, na Indonésia. Segundo a revista People, os ganhadores também podem escolher experiências como voos privados para ver a aurora boreal na Finlândia ou uma estadia de três noites em uma vila à beira-mar em Turks e Caicos, avaliada em US$ 507 mil, o item mais caro do pacote.

Fernanda Torres também teve acesso a esse mesmo tipo de presente quando venceu o Globo de Ouro em 2025, ano em que a curadoria da bolsa ficou sob responsabilidade da revista de luxo Robb Report.