Veja qual foi o prêmio milionário que Wagner Moura ganhou ao vencer o Globo de Ouro

Prêmio inclui experiências de luxo e viagens internacionais, mesmo sem pagamento em dinheiro pela estatueta

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 17:23

Wagner Moura venceu o prêmio de melhor ator em filme de drama no Globo de Ouro 2026 por
Wagner Moura venceu o prêmio de melhor ator em filme de drama no Globo de Ouro 2026 por "O Agente Secreto" Crédito: Golden Globes/Reprodução

Wagner Moura entrou para a história neste domingo (11) ao vencer o Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme de Drama por O Agente Secreto. Além da estatueta, o ator brasileiro também recebeu um dos mimos mais valiosos da premiação, a chamada Ultimate Gift Bag, uma bolsa de presentes avaliada em US$ 1 milhão, o equivalente a cerca de R$ 5,4 milhões.

Diferentemente de outras premiações, o Globo de Ouro não paga prêmios em dinheiro aos vencedores. Em vez disso, os artistas contemplados recebem essa seleção de itens e experiências de altíssimo padrão, que reúne desde produtos de luxo até viagens exclusivas em destinos internacionais.

Entre os destaques da bolsa estão estadias nas Maldivas e a possibilidade de fretar iates pelo Triângulo de Coral, na Indonésia. Segundo a revista People, os ganhadores também podem escolher experiências como voos privados para ver a aurora boreal na Finlândia ou uma estadia de três noites em uma vila à beira-mar em Turks e Caicos, avaliada em US$ 507 mil, o item mais caro do pacote.

Fernanda Torres também teve acesso a esse mesmo tipo de presente quando venceu o Globo de Ouro em 2025, ano em que a curadoria da bolsa ficou sob responsabilidade da revista de luxo Robb Report.

Esta foi a segunda indicação de Wagner Moura ao Globo de Ouro. A primeira havia sido em 2016, por sua atuação como Pablo Escobar na série Narcos. No discurso de agradecimento neste domingo (11), o ator celebrou os colegas de categoria, o diretor Kleber Mendonça Filho e fez questão de falar em português para exaltar o Brasil. Ele disse: “O Agente Secreto é um filme sobre a falta de memória e um trauma geracional. Eu acho que, se um trauma pode ser passado de uma geração para outra, valores também podem. Para quem estiver assistindo isso no Brasil: viva nossa cultura! Muito obrigado”.

Wagner Moura

